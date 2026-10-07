11 yıl beklediler, ilk hasat geldi: 'Altın damlayan ağaç' yeni gelir kapısı oldu
Muğla'da 2015'te toprakla buluşturulan ve halk arasında "altın damlayan ağaç" olarak bilinen sakız ağaçları 11 yıl sonra ilk ürünlerini verdi. İlk hasatta ağaç başına 80-100 gram sakız elde edilirken, ağaçların gelişmesiyle verimin 400-500 grama kadar çıkması bekleniyor. Hedef, üretimi yaygınlaştırarak ithalatı azaltmak ve çiftçiye yeni bir gelir kapısı açmak.
Muğla'da sakız üretimini yeniden canlandırmak amacıyla 11 yıl önce dikilen ağaçlardan ilk ürün alınmaya başlandı. Gıda, kozmetik, tıp ve aromatik ürünlerde kullanılan ve ekonomik değeri nedeniyle halk arasında "altın damlayan ağaç" olarak bilinen sakızın kentte daha geniş alanlarda yetiştirilmesi hedefleniyor.
100 dekarlık bahçe kuruldu
Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2015'te başlatılan Tıbbi Aromatik ve Boya Bitkilerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında bugüne kadar yaklaşık 100 dekar alanda sakız bahçesi oluşturdu.
Fidanlar Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünden temin edilerek çiftçilere ücretsiz dağıtıldı. Kavaklıdere ve Yatağan dışındaki ilçelerde de üretim alanlarının genişletilmesi için çalışmalar sürüyor.
İlk hasatta 80-100 gram
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, sakız ağacının ürün vermesinin uzun zaman aldığını belirterek ilk hasadın 11 yılın sonunda başladığını söyledi. Ağaç başına şimdilik yaklaşık 80-100 gram sakız elde edildiğini belirten Baydar, ağaçların gelişimini tamamlamasıyla bu miktarın 400-500 grama kadar çıkabileceğini ifade etti.
Hedef ithalatı azaltmak
Türkiye'nin sakız ihtiyacının büyük bölümü ithalatla karşılanıyor. Muğla'daki üretimin yaygınlaştırılmasıyla hem dışa bağımlılığın azaltılması hem de kırsaldaki üreticilere yeni bir gelir kaynağı oluşturulması hedefleniyor.
Bu kapsamda Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Güney Ege Kalkınma Ajansı işbirliğiyle bölgedeki sakız ağaçlarının envanteri de çıkarılıyor. Farklı noktalardan alınan yaprak ve sakız örnekleri kalite analizinden geçirilirken, çalışmaların ardından üretimin geleceğine ilişkin yol haritası hazırlanacak.
Köylere de dağıtılacak
Fethiye'de ise üç farklı noktada sakız bahçesi oluşturuldu. Fethiye Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hakan Fikret Ünal, geçmişte bölgede yaygın olan ancak mübadele döneminin ardından azalan sakız üretimini yeniden canlandırmak istediklerini söyledi.
Yetiştirilen yeni fidanların köylere dağıtılması ve daha fazla üreticinin sisteme dahil edilmesi planlanıyor.
Böylece Muğla'da uzun yıllar sonra yeniden ürün vermeye başlayan sakız ağaçlarının hem ticari üretiminin artırılması hem de Anadolu'da yeniden yaygınlaştırılması amaçlanıyor.