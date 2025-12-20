Google Haberler

116 kamyon dolusu çıktı, kimseye yetmedi!

Zonguldak Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Müdürü Bülent Aksu, kentte bu sezon yaklaşık 500 ton hamsi avlanmasına rağmen iklim değişikliği ve ekolojik dengesizlikler nedeniyle balıkçılığın zayıf geçtiğini söyledi.

116 kamyon dolusu çıktı, kimseye yetmedi! - Resim: 1

Zonguldak Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Müdürü Bülent Aksu, balıkçılık sezonuna ilişkin yaptığı değerlendirmede sezonun balıkçılar açısından tatmin edici olmadığını belirtti.

1 10
116 kamyon dolusu çıktı, kimseye yetmedi! - Resim: 2

Aksu, Zonguldak’tan toplam 116 kamyon hamsinin karaya çıktığını, bunun yaklaşık 45 bin kasa ve 500 tonluk bir av miktarına karşılık geldiğini ifade etti.

2 10
116 kamyon dolusu çıktı, kimseye yetmedi! - Resim: 3

Sezon başında palamut beklentisinin düşük olduğunu hatırlatan Aksu, bu yıl balıkçılığın ağırlıklı olarak hamsi üzerinden yürüdüğünü söyledi.

3 10
116 kamyon dolusu çıktı, kimseye yetmedi! - Resim: 4

Tezgâhlarda hamsinin kilogram fiyatının 100 ile 150 lira arasında değiştiğini belirten Aksu, avlanan balıkların büyük bölümünün göç balığı olduğunu vurguladı.

4 10
116 kamyon dolusu çıktı, kimseye yetmedi! - Resim: 5

Hamsinin göç rotasının İğneada’dan başlayarak Karadeniz kıyıları boyunca Trabzon hattına ve oradan Gürcistan’ın Batum kentine kadar uzandığını dile getirdi.

5 10
116 kamyon dolusu çıktı, kimseye yetmedi! - Resim: 6

Küçük ölçekli balıkçıların şu sıralar mezgit avcılığı yaptığını söyleyen Aksu, bu avın da oldukça zayıf geçtiğini kaydetti.

6 10
116 kamyon dolusu çıktı, kimseye yetmedi! - Resim: 7

Çinekop ve lüferde ciddi bir düşüş yaşandığını ifade eden Aksu, Ereğli bölgesindeki sınırlı hareketliliğin ise trol avcılığından kaynaklandığını belirtti.

7 10
116 kamyon dolusu çıktı, kimseye yetmedi! - Resim: 8

Balık çıkış noktalarının ağırlıklı olarak Ereğli ve Kilimli ile sınırlı olduğunu vurgulayan Aksu, bazı bölgelerde trol avcılığına izin verilmesinin geçici yoğunluk yarattığını söyledi.

8 10
116 kamyon dolusu çıktı, kimseye yetmedi! - Resim: 9

Sezonun zayıf geçmesinde ekolojik dengelerdeki bozulma ve iklim değişikliğinin etkili olduğunu dile getiren Aksu, deniz suyu sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğine dikkat çekti.

9 10
116 kamyon dolusu çıktı, kimseye yetmedi! - Resim: 10

Bu sezonun geçen yıla göre yaklaşık beşte bir seviyesinde kaldığını ifade eden Aksu, palamut, istavrit ve çinekop gibi türlerdeki çeşitliliğin ciddi biçimde azaldığını sözlerine ekledi.

10 10