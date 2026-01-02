12 şirket eksi, 18 şirket artı yazdı... Yüzde 876 kazandıran var!
BIST 30 hisseleri son bir yılda borsa yatırımcılarına ne kadar kazandırdı, ne kadar kaybettirdi? BIST 30 hisselerine yatırım yapan bir borsa yatırımcısının parası şu an ne kadar? En çok kaybettirenden en çok kazandırana hem TL hem de dolar bazında BIST 30 hisseleri...
30
SASA Polyester Sanayi A.Ş.
(SASA)
31 Aralık 2024: 4,07 TL (0,11 dolar)
31 Aralık 2025: 2,78 TL (0,06 dolar)
Değişim (%): - 31,70
29
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii
(AEFES)
31 Aralık 2024: 19,00 TL (0,53 dolar)
31 Aralık 2025: 15,71 TL (0,36 dolar)
Değişim (%): - 17,32
28
Sabancı Holding
(SAHOL)
31 Aralık 2024: 96,00 TL (2,71 dolar)
31 Aralık 2025: 84,25 TL (1,96 dolar)
Değişim (%): - 12,24
27
Petkim
(PETKM)
31 Aralık 2024: 18,10 TL (0,51 dolar)
31 Aralık 2025: 16,23 TL (0,37 dolar)
Değişim (%): - 10,33
26
Pegasus Hava Yolları
(PGSUS)
31 Aralık 2024: 213,00 TL (6,02 dolar)
31 Aralık 2025: 191,70 TL (4,46 dolar)
Değişim (%): - 10,00
25
Ülker Bisküvi
(ULKER)
31 Aralık 2024: 117,70 TL (3,32 dolar)
31 Aralık 2025: 108,00 TL (2,51 dolar)
Değişim (%): - 8,24
24
Şişecam
(SISE)
31 Aralık 2024: 41,52 TL (1,17 dolar)
31 Aralık 2025: 38,38 TL (0,89 dolar)
Değişim (%): - 7,56
23
Kardemir Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(KRDMD)
31 Aralık 2024: 27,10 TL (0,76 dolar)
31 Aralık 2025: 25,26 TL (0,58 dolar)
Değişim (%): - 6,79
22
Koç Holding
(KCHOL)
31 Aralık 2024: 178,60 TL (5,05 dolar)
31 Aralık 2025: 168,80 TL (3,92 dolar)
Değişim (%): - 5,49
21
Migros
(MGROS)
31 Aralık 2024: 547,00 TL (15,47 dolar)
31 Aralık 2025: 522,00 TL (12,15 dolar)
Değişim (%): - 4,57
20
THY
(THYAO)
31 Aralık 2024: 281,00 TL (7,94 dolar)
31 Aralık 2025: 268,50 TL (6,25 dolar)
Değişim (%): - 4,45
19
Erdemir
(EREGL)
31 Aralık 2024: 24,40 TL (0,69 dolar)
31 Aralık 2025: 23,82 TL (0,55 dolar)
Değişim (%): - 2,38
18
Turkcell
(TCELL)
31 Aralık 2024: 92,80 TL (2,62 dolar)
31 Aralık 2025: 93,10 TL (2,16 dolar)
Değişim (%): + 0,32
17
Ford Otomotiv San. A.Ş.
(FROTO)
31 Aralık 2024: 92,16 TL (2,60 dolar)
31 Aralık 2025: 92,65 TL (2,15 dolar)
Değişim (%): + 0,53
16
Birleşik Mağazalar A.Ş.
(BIMAS)
31 Aralık 2024: 528,50 TL (14,95 dolar)
31 Aralık 2025: 536,50 TL (12,48 dolar)
Değişim (%): + 1,51
15
Astor Enerji
(ASTOR)
31 Aralık 2024: 113,90 TL (3,22 dolar)
31 Aralık 2025: 116,90 TL (2,72 dolar)
Değişim (%): + 2,63
14
Türkiye İş Bankası
(ISCTR)
31 Aralık 2024: 13,54 TL (0,38 dolar)
31 Aralık 2025: 14,09 TL (0,32 dolar)
Değişim (%): + 4,06
13
Akbank T.A.Ş.
(AKBNK)
31 Aralık 2024: 64,85 TL (1,83 dolar)
31 Aralık 2025: 69,80 TL (1,62 dolar)
Değişim (%): + 7,63
12
TAV Havalimanları Holding
(TAVHL)
31 Aralık 2024: 274,00 TL (7,75 dolar)
31 Aralık 2025: 298,25 TL (6,94 dolar)
Değişim (%): + 8,85
11
Garanti BBVA
(GARAN)
31 Aralık 2024: 124,40 TL (3,50 dolar)
31 Aralık 2025: 143,50 TL (3,34 dolar)
Değişim (%): + 15,35
10
Yapı Kredi
(YKBNK)
31 Aralık 2024: 30,62 TL (0,86 dolar)
31 Aralık 2025: 36,22 TL (0,84 dolar)
Değişim (%): + 18,29
9
Gübre Fabrikaları T.A.Ş.
(GUBRF)
31 Aralık 2024: 287,00 TL (8,11 dolar)
31 Aralık 2025: 348,00 TL (8,10 dolar)
Değişim (%): + 21,25
8
Tofaş
(TOASO)
31 Aralık 2024: 191,34 TL (5,41 dolar)
31 Aralık 2025: 247,00 TL (5,74 dolar)
Değişim (%): + 29,09
7
Tüpraş
(TUPRS)
31 Aralık 2024: 141,90 TL (4,01 dolar)
31 Aralık 2025: 184,40 TL (4,29 dolar)
Değişim (%): + 29,95
6
Türk Telekom
(TTKOM)
31 Aralık 2024: 43,48 TL (1,22 dolar)
31 Aralık 2025: 57,50 TL (1,33 dolar)
Değişim (%): + 32,27
5
Emlak Konut GYO
(EKGYO)
31 Aralık 2024: 13,62 TL (0,38 dolar)
31 Aralık 2025: 20,44 TL (0,47 dolar)
Değişim (%): + 50,07
4
ENKA
(ENKAI)
31 Aralık 2024: 48,60 TL (1,37 dolar)
31 Aralık 2025: 78,85 TL (1,83 dolar)
Değişim (%): + 62,28
3
Türk Altın İşletmeleri
(TRALT)
31 Aralık 2024: 22,58 TL (0,63 dolar)
31 Aralık 2025: 40,98 TL (0,95 dolar)
Değişim (%): + 81,41
*Koza Altın İşletmeleri/KOZAL paylarının işlem kodu 24 Kasım 2025'te Türk Altın İşletmeleri/TRALT olarak değişti.
2
Aselsan
(ASELS)
31 Aralık 2024: 72,50 TL (2,05 dolar)
31 Aralık 2025: 231,70 TL (5,39 dolar)
Değişim (%): + 219,59
1
Destek Finans Faktoring A.Ş.
(DSTKF)
7 Şubat 2025: 56,80 TL (1,60 dolar)
31 Aralık 2025: 555,00 TL (12,91 dolar)
Değişim (%): + 876,41
*Halka arz sürecini tamamlayan Destek Finans Faktoring 6 Şubat 2025’te borsaya kote oldu.