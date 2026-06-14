120 doları gören gümüşte sert dönüş: Yıl başındaki ralli tamamen silindi
Gümüş, 2026'ya sert yükselişle başlamasına rağmen yıl içindeki tüm kazanımlarını geri verdi. Ocakta yüzde 60'ın üzerinde değer kazanarak kısa süreliğine 120 doları gören metal, haziran itibarıyla 68 dolar civarına geriledi. Bloomberg Intelligence Stratejisti Mike McGlone, gümüşteki bu dönüşün metal piyasası ve riskli varlıklar için uyarı sinyali olabileceğini belirtti. Oynaklığın 2007'den bu yana en yüksek seviyeye çıktığına dikkat çekilirken, analistler kısa vadede 64 dolar desteğinin kritik olduğunu, bu seviyenin kırılması halinde 60 doların gündeme gelebileceğini değerlendiriyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gümüş, 2026 yılına güçlü bir yükselişle başlamasına rağmen haziran itibarıyla yıl içindeki tüm kazanımlarını geri verdi. Ocak ayında yüzde 60'ın üzerinde değer kazanan ve kısa süreliğine ons başına 120 doları gören metal, son dönemdeki sert satışlarla 68 dolar civarına geriledi.
Bloomberg Intelligence Kıdemli Emtia Stratejisti Mike McGlone, gümüşte yaşanan bu sert dönüşün yalnızca değerli metal piyasasıyla sınırlı kalmayabileceğine dikkat çekti. McGlone'a göre gümüşteki hızlı yükselişin ardından gelen düşüş, daha geniş metal piyasası ve riskli varlıklar için öncü bir sinyal olabilir.
Metallerde zirve sinyali mi?
McGlone, 8 Haziran'da X hesabından yaptığı paylaşımda, gümüşün yılın başında yüzde 60'ı aşan kazançtan yılbaşından bu yana kayba dönmesinin altın ve diğer riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti.
Bloomberg Commodity All Metals Total Return Subindex'in 2026'da yüzde 6 yükseldiğini aktaran McGlone, S&P 500 toplam getirisinin ise 12 Haziran itibarıyla yüzde 9 seviyesinde bulunduğunu ifade etti. Metal endeksi ocak ayındaki zirvesinde yüzde 22 artış kaydetmişti.
Paylaşılan grafikte performans, 31 Aralık 2025 baz alınarak karşılaştırıldı. Buna göre ocak ayında gümüş yüzde 60'ın üzerinde yükselirken, altın istikrarlı şekilde değer kazandı. Bakırda da artış görülürken, tüm metaller endeksi yaklaşık yüzde 22 seviyesine kadar çıktı. Aynı dönemde S&P 500 ise sınırlı hareket etti.
İlkbaharın sonlarına doğru görünüm değişti. Gümüş negatif bölgeye geçerken, altının getirisi tek haneli seviyelere indi. Bakır ve metal endeksi de aşağı yönlü hareket etti. S&P 500 ise yüzde 9'luk getirisiyle söz konusu varlıkların önüne geçti.
Oynaklık 2007'den bu yana en yüksek seviyede
McGlone, BCOMAMT'nin 180 günlük oynaklığının S&P 500'ün 2,2 katına ulaştığını ve bunun 2007'den bu yana görülen en yüksek seviye olduğunu bildirdi. Tarihsel ortalamanın 1'e 1'e daha yakın olduğunu belirten McGlone'a göre, aşırı oynaklığın hızlı fiyat artışıyla birleşmesi çoğu zaman zirve işareti olarak değerlendiriliyor.
Fiyatların kısa sürede sert yükselmesi halinde piyasalardaki açıkların fazlaya dönebileceği ve bunun kalıcı zirvelere yol açabileceği ifade ediliyor. McGlone değerlendirmesini, "Eğer hisseler aşağı dönüyorsa, metaller için önemli olan da bu olabilir" sözleriyle tamamladı.
Kritik seviyeler neyi gösteriyor?
McGlone'un yaklaşımı, metal piyasalarında mevcut döngünün zirve yapmış olabileceğine işaret ediyor. Hisse senetleriyle güçlü korelasyon nedeniyle S&P 500'deki olası düşüşlerin gümüş fiyatı üzerinde de baskı yaratabileceği belirtiliyor.
Kısa vadede 64 dolar seviyesi ilk önemli destek olarak izleniyor. Bu seviyenin altında günlük kapanış yapılması halinde 60 dolarlık psikolojik eşik gündeme gelebilir. 60 doların altındaki hareketlerde ise 55-58 dolar bandı olası destek bölgesi olarak öne çıkıyor.
Yukarı yönlü hareketlerde 72 dolar seviyesi direnç konumunda bulunuyor. Gümüşün dengelenebilmesi için bu seviyenin üzerinde kapanış yapması gerekiyor. 75 doların üzerinde haftalık kapanış ise düşüş trendinin kırılması açısından önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor.
Kısa vadede 64-65 dolar bandı izlenecek
Kısa vadeli beklentilere göre gümüşün önümüzdeki 1-2 haftada 64-65 dolar aralığını test etmesi bekleniyor. Bu bölgenin korunması halinde 70 dolara doğru tepki yükselişi görülebilir. Ancak 64 dolar seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda fiyatın hızlı şekilde 60 dolara gerileyebileceği değerlendiriliyor.
Orta vadede ise McGlone'un temel senaryosu, metallerde daha düşük seviyelere dönüş yaşanabileceği yönünde. Bu görünümde ABD'nin artan enerji hakimiyeti ve teknolojik gelişmelerin etkili olabileceği belirtiliyor.
McGlone, borsada sert bir geri çekilme yaşanması halinde gümüşte 50 dolar seviyesinin olası hedef haline gelebileceğini değerlendiriyor. Buna karşılık, S&P 500'ün yeniden yükseliş trendine dönmesi durumunda gümüşün de destek bularak 75 dolar seviyesine yaklaşabileceği ifade ediliyor.
Gümüşte kırılgan görünüm sürüyor
McGlone'un geçmişte bazı tahminlerinde erken davrandığı belirtilse de gümüşteki son fiyat hareketi, yüksek oynaklık ve hisse senetleriyle güçlü korelasyon nedeniyle dikkat çekiyor. Ocak ayında görülen yüzde 60'ı aşan yükselişin ardından kazanımların tamamen silinmesi, piyasada kırılganlığın arttığını gösteriyor.
Kısa vadeli yatırımcılar için 64 dolar seviyesi kritik eşik olarak öne çıkarken, uzun vadeli yatırımcılar açısından 60 doların altına olası bir geri çekilmenin daha uygun risk-getiri dengesi sunabileceği değerlendiriliyor. Ancak hisse senedi piyasaları yeniden denge bulana kadar gümüşte aşağı yönlü risklerin canlı kalabileceği belirtiliyor.