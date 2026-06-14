120 doları gören gümüşte sert dönüş: Yıl başındaki ralli tamamen silindi

Oynaklık 2007'den bu yana en yüksek seviyede

McGlone, BCOMAMT'nin 180 günlük oynaklığının S&P 500'ün 2,2 katına ulaştığını ve bunun 2007'den bu yana görülen en yüksek seviye olduğunu bildirdi. Tarihsel ortalamanın 1'e 1'e daha yakın olduğunu belirten McGlone'a göre, aşırı oynaklığın hızlı fiyat artışıyla birleşmesi çoğu zaman zirve işareti olarak değerlendiriliyor.