1.5 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum...

Bankalarda mevduat faizleri yeniden gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. Faiz oranlarının bazı bankalarda yüzde 52 seviyesine kadar çıkması, birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcıların dikkatini çekiyor. 1.5 milyon TL'yi 32 gün vadeli mevduata yatırmayı planlayanlar ise "Hangi banka ne kadar kazandırıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Peki 21 Ocak 2026 itibarıyla mevduat faizlerinde son durum ne? İşte bankaların güncel oranları ve 1.5 milyon TL'nin net getirisi…

Enpara

Faiz Oranı: Yüzde 33,00

Net Kazanç: 35.802,74 TL

Vade Sonu Tutar: 1.535.802,74 TL

Halkbank (E-Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 38,00

Net Kazanç: 41.227,74 TL

Vade Sonu Tutar: 1.541.227,74 TL

Odea Bank (Yeni Vadeli Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 38,50

Net Kazanç: 41.769,87 TL

Vade Sonu Tutar: 1.541.769,87 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 39,00

Net Kazanç: 42.312,33 TL

Vade Sonu Tutar: 1.542.312,33 TL

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 39,00

Net Kazanç: 42.312,33 TL

Vade Sonu Tutar: 1.542.312,33 TL

N Kolay

Faiz Oranı: Yüzde 40,00

Net Kazanç: 44.712,33 TL

Vade Sonu Tutar: 1.544.712,33 TL

Şekerbank

Faiz Oranı: Yüzde 40,00

Net Kazanç: 43.397,26 TL

Vade Sonu Tutar: 1.543.397,26 TL

Hayat Finans

Faiz Oranı: Yüzde 40,08

Net Kâr: 43.484,06 TL

Vade Sonu Tutar: 1.543.484,06 TL

DenizBank

Faiz Oranı: Yüzde 41,50

Net Kazanç: 45.024,66 TL

Vade Sonu Tutar: 1.545.024,66 TL

GetirFinans

Faiz Oranı: Yüzde 42,00

Net Kazanç: 45.567,13 TL

Vade Sonu Tutar: 1.545.567,13 TL

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 42,75

Net Kazanç: 46.380,82 TL

Vade Sonu Tutar: 1.546.380,82 TL

Fibabanka

Faiz Oranı: Yüzde 43,00

Net Kazanç: 46.652,06 TL

Vade Sonu Tutar: 1.546.652,06 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: Yüzde 43,00

Net Kazanç: 46.652,06 TL

Vade Sonu Tutar: 1.546.652,06 TL

ON Dijital

Faiz Oranı: Yüzde 43,00

Net Kazanç: 46.652,06 TL

Vade Sonu Tutar: 1.546.652,06 TL

HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 43,50

Net Kazanç: 47.194,52 TL

Vade Sonu Tutar: 1.547.194,52 TL

VakıfBank

Faiz Oranı: Yüzde 43,50

Net Kazanç: 47.194,52 TL

Vade Sonu Tutar: 1.547.194,52 TL

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 44,00

Net Kazanç: 47.736,98 TL

Vade Sonu Tutar: 1.547.736,98 TL

CEPTETEB

Faiz Oranı: Yüzde 44,00

Net Kazanç: 47.736,98 TL

Vade Sonu Tutar: 1.547.736,98 TL

Alternatif Bank

Faiz Oranı: Yüzde 44,00

Net Kazanç: 47.736,98 TL

Vade Sonu Tutar: 1.547.736,98 TL

Odea Bank (Oksijen Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 44,00

Net Kazanç: 47.736,98 TL

Vade Sonu Tutar: 1.547.736,98 TL

ING

Faiz Oranı: Yüzde 44,00

Net Kazanç: 47.736,98 TL

Vade Sonu Tutar: 1.547.736,98 TL

Türkiye Finans

Faiz Oranı: Yüzde 45,00

Net Kâr: 48.821,92 TL

Vade Sonu Tutar: 1.548.821,92 TL

Burgan Bank

Faiz Oranı: Yüzde 47,00

Net Kazanç: 50.991,78 TL

Vade Sonu Tutar: 1.550.991,78 TL

TurkishBank

Faiz Oranı: Yüzde 52,00

Net Kazanç: 56.416,44 TL

Vade Sonu Tutar: 1.556.416,44 TL

