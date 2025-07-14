15 Temmuz (yarın) bankalar kapalı mı, açık mı?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil... Bu sebeple resmi tatillerde bankaların çalışma durumu sıklıkla araştırılıyor. Bankalarda para yatırma ve çekme, hesap açma, fatura ödeme, kredi ve kredi kartı işlemleri, para transferi, yatırım yapma ve sigorta işlemleri yapacak olanlar "15 Temmuz (yarın) bankalar kapalı mı, açık mı" sorusuna yanıt arıyor.
15 Temmuz'da bankalar açık mı? Hain FETÖ darbe girişimin yıl dönümünde şehit olan vatandaşlar anılacak. Yurdun 4 bir yanında törenler düzenlenecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olduğu için bankaların çalışma saatleri sorgulanıyor.
15 Temmuz'da bankalar açık mı?
15 Temmuz 2025 Salı günü bankalar kapalıdır. Bu tarih, “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” olarak 2016 yılında yürürlüğe giren kanunla resmi tatil ilan edilmiştir. O gün hem kamu kurumları hem özel finans kuruluşları hizmet vermez
Havale, özellikle aynı banka içi para transferleri, anında yapılabilir.
EFT ve havale talimatları verilebilir; fakat bu işlemler gerçek anlamda 16 Temmuz Çarşamba sabah mesai başladığında işleme alınır.