15 Temmuz (yarın) borsa açık mı, kapalı mı?

15 Temmuz'da Borsa İstanbul açık mı?

15 Temmuz 2025 Salı günü, Borsa İstanbul kapalı olacaktır. 2016'dan bu yana her yıl resmi tatil olarak kabul edilen bu günde, Borsa İstanbul’da seans düzenlenmez. Dolayısıyla hisse senedi, vadeli işlem, opsiyon ve diğer piyasa araçlarıyla işlem yapmak mümkün değildir.