15 yıl önce pazardan çekilmişti! McDonald's'ın rakibi 100 yeni restoranla dönüyor
15 yıl önce İngiltere pazarından çekilen ünlü Amerikan restoran zinciri Chili’s, yeniden geri dönmeye hazırlanıyor. Şirketin önümüzdeki yıllarda ülkede 100’e yakın restoran açmayı hedeflediği belirtilirken, fast food sektöründeki rekabetin daha da kızışması bekleniyor.
ABD’nin ünlü restoran zincirlerinden Chili’s Grill & Bar, uzun yıllar sonra İngiltere’ye dönüş hazırlıklarına başladı. Şirketin ilk restoranını önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde açmayı planladığı bildirildi.
Tex-Mex konseptiyle bilinen ve McDonald's'ın rakibi olarak gösterilen Chili’s, özellikle fajita, burger ve çıtır tavuk ürünleriyle ABD’de geniş bir müşteri kitlesine sahip. Marka, İngiltere’de büyük çaplı büyüme hedefiyle dikkat çekiyor.
Şirketin İngiltere pazarına dönüşü, son dönemde Avrupa’ya açılan Amerikan restoran zincirlerinin yükseliş trendini de güçlendirdi.
Popeyes, Chick-fil-A ve Dave’s Hot Chicken gibi markaların ardından Chili’s de yarışa katılıyor.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre marka, ilk etapta tek bir restoran açacak. Ancak uzun vadede ülkede 85 ila 100 arasında şubeye ulaşılması hedefleniyor.
Londra, Manchester, Birmingham, Leeds ve Glasgow gibi büyük şehirlerin potansiyel lokasyonlar arasında yer aldığı belirtiliyor. Özellikle yoğun nüfuslu bölgelerin öncelikli hedef olduğu ifade ediliyor.
Chili’s daha önce de İngiltere’de faaliyet göstermişti. Marka, 1990’lı yıllarda Canary Wharf, Cambridge ve Reading dahil toplam dokuz restoran açmıştı. Ancak tüm şubeler 2009 yılına kadar kapanmıştı.
Şirketin yeni büyüme stratejisinde yalnızca klasik restoran modeli değil, daha küçük ve hızlı servis konseptleri de yer alıyor. Bu durum markanın havaalanı, alışveriş merkezi ve şehir içi küçük noktalara da yayılabileceği anlamına geliyor.
Restoran zincirinin İngiltere’ye dönüşü özellikle ABD yapımı “The Office” dizisinin hayranlarını da heyecanlandırdı. Dizide Steve Carell’ın canlandırdığı karakterin Chili’s hakkında yaptığı göndermeler hafızalarda yer etmişti.
Reuters tarafından yapılan bir araştırmada Chili’s, uygun fiyatlı restoran kategorisinde güçlü rakiplerden biri olarak gösterilmişti.
Şirketin fiyat politikasının özellikle ekonomik baskı altındaki tüketicilere hitap ettiği belirtiliyor.