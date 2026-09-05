150 bin lira maaşa rağmen çoban bulunamıyor

Tunceli’de hayvancılığın önemli sorunlarından biri haline gelen çoban sıkıntısı bu yıl da üreticilerin gündeminde. Geçen yıl aynı dönemde 130 bin liraya kadar yükselen ücretler, bu yıl aylık 100 bin ile 150 bin lira arasında değişiyor. Buna rağmen özellikle yaylalarda hayvanların bakımı, beslenmesi ve sağımını yapacak çoban bulmakta güçlük çekiliyor.