150 bin lira maaşa rağmen çoban bulunamıyor
Tunceli’de küçükbaş hayvan üreticilerinin yaşadığı çoban sorunu, aylık ücretlerin 150 bin liraya kadar çıkmasına rağmen çözülemedi. Yemek, sigara ve yatacak yer gibi ihtiyaçların da karşılandığını belirten üreticiler, çoban bulmakta zorlandıklarını söylüyor. Tunceli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Zeynel Erdoğan ise sorunun devam etmesi halinde hayvan sayısında ciddi düşüş yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Tunceli’de hayvancılığın önemli sorunlarından biri haline gelen çoban sıkıntısı bu yıl da üreticilerin gündeminde. Geçen yıl aynı dönemde 130 bin liraya kadar yükselen ücretler, bu yıl aylık 100 bin ile 150 bin lira arasında değişiyor. Buna rağmen özellikle yaylalarda hayvanların bakımı, beslenmesi ve sağımını yapacak çoban bulmakta güçlük çekiliyor.
Üreticiler, iş gücü açığını yabancı uyruklu çobanlarla kapatmaya çalışıyor. Afgan çobanların maaşlarının yanı sıra yemek, sigara ve yatacak yer gibi ihtiyaçları da üreticiler tarafından karşılanıyor. Ancak bazı çobanların bir süre sonra işi bırakması, üreticilerin yaşadığı sıkıntıyı daha da büyütüyor.
Pülümür’deki Ferhat Çayırı Yaylası’na Pertek’ten gelen üretici Mehmet Demir, yıllardır hayvancılıkla uğraştığını ve yılda iki çobanı 12 ay boyunca çalıştırdıklarını söyledi. Demir, çoban bulmanın giderek zorlaştığını belirterek, “Aylık 100-150 bin lira arası veriyoruz. Bunu da beğenmiyorlar” dedi. Çobanların sigara, ekmek ve yatacak yer dahil ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade eden Demir, soruna çözüm bulunmasını beklediklerini dile getirdi.
Küçükbaş hayvancılığın ailesinde nesilden nesile aktarılan bir meslek olduğunu anlatan üretici Önder Erdoğan da yüksek çoban ücretlerinin maliyetleri artırdığına dikkat çekti. Çobanların yeme ve içme giderlerinin de üreticiler tarafından karşılandığını belirten Erdoğan, sağım çobanlarının maaşlarının 100 bin ile 150 bin lira arasında değiştiğini söyledi. Erdoğan, “Bu fiyata rağmen çoban bile bulamıyoruz. O yüzden çoban sorunumuz büyük” ifadelerini kullandı.
Çoban sıkıntısının yanı sıra yem ve ilaç giderleri de hayvancılıkla uğraşan üreticilerin maliyetlerini yükseltiyor. Üreticiler, artan giderler nedeniyle elde ettikleri gelirin masraflarını karşılamadığını belirtiyor. Tunceli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Zeynel Erdoğan da hayvancılığın en büyük sorunları arasında çoban, yem ve ilaç maliyetlerini gösterdi.
Zeynel Erdoğan’ın verdiği bilgiye göre bölgede çobanlara en düşük 120 bin, en yüksek 145 bin lira maaş ödeniyor. Bazı üreticilerin dört çoban çalıştırdığını belirten Erdoğan, mevcut sorunların çözülememesi halinde sektör açısından ciddi sonuçlar ortaya çıkabileceğini söyledi.
Erdoğan, çoban sorunu ile yem ve ilaç maliyetlerinin bu şekilde devam etmesi durumunda 10 yılı geçmeden hayvan sayısında ciddi bir düşüş yaşanabileceği uyarısında bulundu. (İHA)