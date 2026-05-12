150 bin liraya çalışacak çoban bulamayınca çözümü yurt dışında aradılar
Erzincan’da hayvancılık sektöründe yaşanan çoban sıkıntısına çözüm için Afganistan’dan iş gücü getirildi. Asgari ücretle çalışmaya başlayan Afgan çobanların farklı illerde de yaygınlaşabileceği belirtiliyor.
Erzincan’da hayvancılık sektöründe uzun süredir yaşanan çoban sıkıntısına çözüm amacıyla Afganistan’dan getirilen çobanlar işletmelerde çalışmaya başladı.
Küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan üreticilerin çoban bulmakta zorlandığı, son dönemde aylık ücretlerin 70 bin lira ile 150 bin lira seviyelerine kadar çıkmasının ise maliyetleri artırdığı belirtildi.
Bakanlık süreciyle iş gücü temin edildi
Sorunun çözümü için Efraim Beydili ve Muzaffer Güzer’in girişimleriyle harekete geçildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürüttüğü süreç kapsamında Afganistan’dan iş gücü getirildi.
Uygulama çerçevesinde Erzincan’a gelen Afganistan uyruklu Muhammed Omar’ın, İŞKUR üzerinden sigorta işlemleri tamamlandı. Daha sonra sürü sahibi Serhat Elçi ile sözleşme imzalayan Omar’ın görevine başladığı öğrenildi.
Üreticiler yaygınlaşmasını bekliyor
Hayvan yetiştiricileri, artan maliyetler nedeniyle uzun süredir çoban bulmakta güçlük yaşadıklarını belirterek, uygulamanın sektördeki iş gücü açığını azaltmasını beklediklerini ifade etti.
Hayvancılık sektöründe dikkat çeken uygulamanın ilerleyen dönemde farklı illerde de hayata geçirilebileceği değerlendiriliyor.