Google Haberler

150 bin liraya çalışacak çoban bulamayınca çözümü yurt dışında aradılar

Erzincan’da hayvancılık sektöründe yaşanan çoban sıkıntısına çözüm için Afganistan’dan iş gücü getirildi. Asgari ücretle çalışmaya başlayan Afgan çobanların farklı illerde de yaygınlaşabileceği belirtiliyor.

150 bin liraya çalışacak çoban bulamayınca çözümü yurt dışında aradılar - Resim: 1

Erzincan’da hayvancılık sektöründe uzun süredir yaşanan çoban sıkıntısına çözüm amacıyla Afganistan’dan getirilen çobanlar işletmelerde çalışmaya başladı. 

1 6
150 bin liraya çalışacak çoban bulamayınca çözümü yurt dışında aradılar - Resim: 2

Küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan üreticilerin çoban bulmakta zorlandığı, son dönemde aylık ücretlerin 70 bin lira ile 150 bin lira seviyelerine kadar çıkmasının ise maliyetleri artırdığı belirtildi.

2 6
150 bin liraya çalışacak çoban bulamayınca çözümü yurt dışında aradılar - Resim: 3

Bakanlık süreciyle iş gücü temin edildi

Sorunun çözümü için Efraim Beydili ve Muzaffer Güzer’in girişimleriyle harekete geçildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürüttüğü süreç kapsamında Afganistan’dan iş gücü getirildi.

3 6
150 bin liraya çalışacak çoban bulamayınca çözümü yurt dışında aradılar - Resim: 4

Uygulama çerçevesinde Erzincan’a gelen Afganistan uyruklu Muhammed Omar’ın, İŞKUR üzerinden sigorta işlemleri tamamlandı. Daha sonra sürü sahibi Serhat Elçi ile sözleşme imzalayan Omar’ın görevine başladığı öğrenildi.

4 6
150 bin liraya çalışacak çoban bulamayınca çözümü yurt dışında aradılar - Resim: 5

Üreticiler yaygınlaşmasını bekliyor

Hayvan yetiştiricileri, artan maliyetler nedeniyle uzun süredir çoban bulmakta güçlük yaşadıklarını belirterek, uygulamanın sektördeki iş gücü açığını azaltmasını beklediklerini ifade etti.

5 6
150 bin liraya çalışacak çoban bulamayınca çözümü yurt dışında aradılar - Resim: 6

Hayvancılık sektöründe dikkat çeken uygulamanın ilerleyen dönemde farklı illerde de hayata geçirilebileceği değerlendiriliyor.

6 6