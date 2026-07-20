155 yılda sadece 3 kez görülen sinyal yeniden ortaya çıktı: Borsada endişelendiren tablo

Ayı piyasaları kısa, boğa piyasaları daha uzun sürüyor

Öte yandan tarihsel veriler, sert düşüşlerin kalıcı olmadığını da ortaya koyuyor.

Bespoke Investment Group'un Büyük Buhran döneminden bu yana yaptığı analizlere göre S&P 500'de ortalama ayı piyasası 286 gün sürerken, son yaklaşık 100 yılda hiçbir ayı piyasası 630 günü aşmadı.

Buna karşılık ortalama boğa piyasası 1.023 gün devam etti. İncelenen 27 boğa piyasasının 14'ü, tarihteki en uzun ayı piyasasından bile daha uzun sürdü.