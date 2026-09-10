18 milyar dolarlık destek gram altını 7 bin liraya taşır mı?

Zayıflayan dolar altına alan açtı





Dolar Endeksi’nin yaklaşık iki haftanın en düşük seviyelerine çekilmesi, altın fiyatlarının toparlanmasını sağlayan önemli gelişmelerden biri oldu. Dolar değer kaybettiğinde altın, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından görece daha ucuz hâle geliyor.

Doların küresel piyasalarda zayıflaması ons fiyatını desteklese de Türkiye’de farklı bir denge bulunuyor. Türk yatırımcı açısından küresel dolar hareketinin yanında dolar/TL’nin yönü de gram fiyatı üzerinde belirleyici oluyor.