18 milyar dolarlık destek gram altını 7 bin liraya taşır mı?
Gram altın 6 bin 850 lira çevresinde seyrederken 7 bin lira sınırına yalnızca yüzde 2,2 mesafe kaldı. Küresel altın fonlarına ağustosta giren 18 milyar dolar ons fiyatını destekliyor. Ancak Türk yatırımcı için son sözü dolar/TL söyleyecek.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gram altın 10 Eylül’de 6 bin 850 lira çevresinde işlem görürken gün içindeki en yüksek seviye 6 bin 870 liraya yaklaşıyor. Böylece 7 bin lira yeniden yakın takibe girerken, küresel piyasalardan gelen para akışı yükseliş ihtimalini güçlendiriyor.
Gram altının mevcut seviyeden 7 bin liraya ulaşması için yaklaşık 150 lira daha yükselmesi gerekiyor. Bu fark yüzde 2,2 dolayında bir harekete karşılık geliyor ve altın piyasasının son dönemdeki günlük oynaklığı dikkate alındığında kısa sürede kapanabilecek büyüklükte bulunuyor.
Gram altın iki ayrı piyasaya bağlı
Türkiye’de gram fiyatının yönünü hem altının ons fiyatı hem de dolar/TL belirliyor. Ons fiyatının yükselmesi, kur sabit kalsa bile iç piyasayı desteklerken dolar/TL’deki artış da küresel fiyat değişmese dahi gram fiyatını yukarı taşıyabiliyor. Bu iki göstergenin aynı anda yükselmesi, Türkiye’deki hareketin daha güçlü olmasına yol açıyor. Ons fiyatı gerilerken kurun yükselmesi ise küresel kaybın gram fiyatına daha sınırlı yansımasını sağlayabiliyor.
Ons fiyatı 4 bin 400 doları geri aldı
Altının ons fiyatı 9 Eylül’de yüzde 1,4’ü aşan yükselişle yeniden 4 bin 400 doların üzerine çıktı. Fiyat 10 Eylül işlemlerinde de 4 bin 400 dolar çevresinde seyrediyor.
Bu seviyenin korunması, gram altının 7 bin lira sınırına yaklaşması açısından ilk koşulu oluşturuyor. Ons fiyatının yeniden sert biçimde gerilemesi durumunda ise gram tarafında kur desteğine duyulan ihtiyaç artacak.
Zayıflayan dolar altına alan açtı
Dolar Endeksi’nin yaklaşık iki haftanın en düşük seviyelerine çekilmesi, altın fiyatlarının toparlanmasını sağlayan önemli gelişmelerden biri oldu. Dolar değer kaybettiğinde altın, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından görece daha ucuz hâle geliyor.
Doların küresel piyasalarda zayıflaması ons fiyatını desteklese de Türkiye’de farklı bir denge bulunuyor. Türk yatırımcı açısından küresel dolar hareketinin yanında dolar/TL’nin yönü de gram fiyatı üzerinde belirleyici oluyor.
Petrolün yükselişi iki farklı etki yaratıyor
Brent petrolün yeniden 100 doların üzerine çıkması, altın piyasasında birbirine ters iki etki oluşturuyor. Orta Doğu’da genişleyen çatışmalar güvenli liman talebini artırırken enerji fiyatlarındaki yükseliş enflasyon ve faiz endişesini büyütüyor.
Güvenli liman talebi altını yukarı çekmeye çalışırken daha yüksek faiz ihtimali ters yönde baskı oluşturuyor. Bu mücadele ons fiyatıyla birlikte gram altındaki 7 bin lira hareketinin hızını da belirleyecek.
Tahvil faizi yükseldi ancak altın direniyor
ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,83 çevresine çıkarak yaklaşık üç yılın en yüksek seviyelerine yaklaştı. Faiz getirisi bulunmayan altın, normal koşullarda tahvil getirileri yükseldiğinde daha güçlü bir rakiple karşılaşıyor.
Buna rağmen altın fiyatlarının yüzde 1’in üzerinde yükselmesi dikkat çekti. Doların zayıflaması, jeopolitik riskler ve büyük fonlardan gelen talep, tahvil piyasasının oluşturduğu baskıyı şimdilik dengeliyor.
Fonlara bir ayda 18 milyar dolar girdi
Fiziki altına dayalı küresel fonlar ağustos ayında 18 milyar dolarlık yeni para çekti. Bu tutar, söz konusu fonların tarihinde değer bakımından kaydedilen ikinci büyük aylık giriş oldu.
Güçlü para akışı, büyük yatırımcıların yaz aylarındaki fiyat düzeltmesini piyasadan çıkmak için kullanmadığını gösterdi. Kurumsal yatırımcıların yeniden pozisyon büyütmesi, altının ons fiyatı üzerinden gram altına da destek sağlayabilecek bir gelişme oluşturuyor.
Yeni para girişleri ve altın fiyatlarındaki yükseliş, küresel fonların yönettiği varlıkları ağustos ayında yüzde 16 büyüttü. Fonların toplam büyüklüğü 615 milyar dolara, ellerindeki fiziki altın miktarı ise rekor düzeye ulaştı.
Bu büyüme, altının küresel portföylerde yeniden daha büyük yer kaplamaya başladığını gösteriyor. Fonların ölçeği arttıkça giriş ve çıkışların kısa vadeli fiyat hareketleri üzerindeki etkisi de güçleniyor.
Avrupa’da işlem gören altın fonları ağustosta 7,9 milyar dolarlık girişle tarihindeki en güçlü ayı yaşadı. Artan kamu borcu, yüksek tahvil faizleri ve bütçe endişeleri yatırımcıları borçlanma araçlarının dışında koruma aramaya yöneltti.
İngiltere 4,4 milyar dolarla Avrupa’daki girişin büyük bölümünü oluşturdu. Fransa kaynaklı fonlara gelen 1,5 milyar dolar da ülke açısından aylık rekor olarak kaydedildi.
Kuzey Amerika’daki altın fonları ağustos ayında 7,7 milyar dolar çekerek tarihindeki en güçlü üçüncü aylık girişi gördü. Bu para, mart ayında yaşanan 13 milyar dolarlık rekor çıkışın büyük bölümünü dengeledi.
Aylık girişin yarısından fazlası yalnızca beş işlem gününde gerçekleşti. Yaklaşık 4 milyar dolarlık bu hızlı dönüş, fiyat ivmesinin büyük yatırımcıların kararlarını ne kadar kısa sürede değiştirebildiğini ortaya koydu.
Asya’da işlem gören altın fonlarına ağustosta 2 milyar dolar girdi. Bu rakam, bölge açısından şubat ayından bu yana kaydedilen en güçlü aylık performans oldu.
Girişlere Çin öncülük ederken Hindistan ve Japonya’dan da destek geldi. Küresel fonlara yılın ilk sekiz ayında giren toplam para böylece 29 milyar dolara ulaştı.
Günlük işlem hacmi 430 milyar dolar oldu
Küresel altın piyasasındaki ortalama günlük işlem hacmi ağustosta yüzde 21 artarak 430 milyar dolara çıktı. Hareket yalnızca fiziki altına dayalı fonlarla sınırlı kalmadı; büyük piyasa bölümlerinin tamamında işlem hacimleri yükseldi.
Altın fonlarındaki günlük işlem hacmi ise bir ayda yüzde 83 artarak 8,7 milyar dolara ulaştı. Yükselen hacim piyasaya daha fazla yatırımcının katıldığını gösterirken önemli veriler sırasında oluşabilecek fiyat hareketlerini de büyütebilir.
Fon hareketi gram altına nasıl yansır?
Küresel fonlara giren 18 milyar dolar doğrudan Türkiye’deki gram altın piyasasına yönelmiyor. Ancak bu talep ons fiyatını desteklediği için gram fiyatının iki temel ayağından birini güçlendiriyor.
Ons fiyatındaki yükselişe dolar/TL’nin de eşlik etmesi durumunda küresel hareket Türkiye’ye daha yüksek oranda yansıyabilir. Kurun sakin kalması hâlinde ise 7 bin lira yolunda belirleyici yükü ons fiyatının taşıması gerekecek.
İki veri 7 bin liranın kaderini belirleyecek
ABD üretici enflasyonu 10 Eylül’de, tüketici enflasyonu ise 11 Eylül’de saat 15.30’da açıklanacak. Piyasalar aynı zamanda 15–16 Eylül tarihlerinde yapılacak Fed toplantısında faiz artırılma ihtimalini yaklaşık yüzde 60 düzeyinde fiyatlıyor.
Enflasyonun beklentilerin altında kalması, faiz baskısını azaltarak ons fiyatına ve gram altına yeni alan açabilir. Yüksek enflasyon ise tahvil faizlerini artırarak ons fiyatını baskılayabilir; bu durumda gram fiyatının 7 bin liraya ulaşması dolar/TL’den gelecek desteğe bağlı kalabilir.