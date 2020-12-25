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  4. 18 milyon kişiye istihdam sağlayan hizmet sektörünün ihracat şampiyonları belli oldu

18 milyon kişiye istihdam sağlayan hizmet sektörünün ihracat şampiyonları belli oldu

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), Türkiye ihracatının dörtte birinin geldiği hizmetler sektörünün ihracat şampiyonlarını açıkladı. 2019 yılında gösterdikleri başarılı performans ile sektörün yaklaşık 64 milyar dolarlık ihracata ulaşılmasına katkı sağlayan firmalar söz konusu başarılarından dolayı ödüllendirildi. 18 kategoride ilk üçe giren 54 firma düzenlenen tören ile ödüllerini aldı.

BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ

Türk Hava Yolları Teknik
MRO Teknik Servis
TDT Havacıklık Bakım

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DANIŞMANLIK, MÜŞAVİRLİK VE DESTEK HİZMETLERİ

Destek Paten
Ercan Yiğit Özgün 
Boss Yönetim Hizmetleri

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EĞİTİM HİZMETLERİ 

Piri Reis Üniversitesi 
Bahçeşehir Üniversitesi 
İstanbul Aydın Üniversitesi 

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FİMLCİLİK, EĞLENCE VE DİĞER KÜLTÜR HİZMETLERİ 

Ay Sanat Prodüksiyon ve Yapım
Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksiyon 
Med Yapım Televizyon ve Filmcilik

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