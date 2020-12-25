18 milyon kişiye istihdam sağlayan hizmet sektörünün ihracat şampiyonları belli oldu
Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), Türkiye ihracatının dörtte birinin geldiği hizmetler sektörünün ihracat şampiyonlarını açıkladı. 2019 yılında gösterdikleri başarılı performans ile sektörün yaklaşık 64 milyar dolarlık ihracata ulaşılmasına katkı sağlayan firmalar söz konusu başarılarından dolayı ödüllendirildi. 18 kategoride ilk üçe giren 54 firma düzenlenen tören ile ödüllerini aldı.
BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ
Türk Hava Yolları Teknik
MRO Teknik Servis
TDT Havacıklık Bakım
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DANIŞMANLIK, MÜŞAVİRLİK VE DESTEK HİZMETLERİ
Destek Paten
Ercan Yiğit Özgün
Boss Yönetim Hizmetleri
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EĞİTİM HİZMETLERİ
Piri Reis Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
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FİMLCİLİK, EĞLENCE VE DİĞER KÜLTÜR HİZMETLERİ
Ay Sanat Prodüksiyon ve Yapım
Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksiyon
Med Yapım Televizyon ve Filmcilik
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