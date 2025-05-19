19 MAYIS ALTIN FİYATLARI: Bugün altın ne kadar? Gram altın, çeyrek, yarım, tam altın kaç lira?
Altın fiyatları 6 Mayıs'ta pik ve o tarihten itibaren düşüş trendine girdi. Türkiye'de azımsanmayacak kadar altın yatırımcısı var ve altının ne yöne evrileceği merak konusu olmuş durumda... Peş peşe düşen fiyatların ardından yatırımcılar endişe ederken "19 Mayıs altın fiyatları" sorgusu yapılıyor. Yarın piyasaların açılışı ile birlikte aramalar bir hayli sıklaşacak. İşte altında son durum...
Ons altının rekor üstüne rekor kırması Türkiye'de de altın fiyatlarını yükseltti. Dolar kurunun da etkisi ile gram altın 6 Mayıs'ta 4 bin 266 lirayı gördü. ABD Başkanı Trump'ın Çin tarifleri ile ilgili ılımlı konuşması, bir anlaşma sağlanacağı yönündeki açıklamalar altın fiyatlarında sert düşüş getirdi.
Altın yatırımcısı gelişmeleri yakından takip ederken yine bir düşüş dalgası olup olmayacağını merak ediyor. Piyasaların kapalı olduğu bu günde yine "altın fiyatları" araması yüksek. İşte 19 Mayıs altın fiyatları...
19 Mayıs 2025 Altın Fiyatları
Gram Altın:
Alış: Yaklaşık 4.017 TL - 4.044 TL
Satış: Yaklaşık 4.018 TL - 4.045 TL
Çeyrek Altın:
Alış: Yaklaşık 6.428 TL - 6.604 TL
Satış: Yaklaşık 6.569 TL - 6.754 TL