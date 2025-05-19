19 MAYIS ALTIN FİYATLARI: Bugün altın ne kadar? Gram altın, çeyrek, yarım, tam altın kaç lira?

Ons altının rekor üstüne rekor kırması Türkiye'de de altın fiyatlarını yükseltti. Dolar kurunun da etkisi ile gram altın 6 Mayıs'ta 4 bin 266 lirayı gördü. ABD Başkanı Trump'ın Çin tarifleri ile ilgili ılımlı konuşması, bir anlaşma sağlanacağı yönündeki açıklamalar altın fiyatlarında sert düşüş getirdi.

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