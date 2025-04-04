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2 milyon TL'nin aylık getirisi 70 bin TL’yi aştı

TCMB’nin politika faizlerinde izlediği sıkı duruş, mevduat faiz oranlarını yukarı çekmeye devam ediyor. Tasarruf sahipleri enflasyon karşısında birikimlerini korumak için rotayı yeniden vadeli mevduata çevirirken, bankalar da yüksek faiz teklifleriyle müşteri çekme yarışına girdi.

Cihan Oruçoğlu [email protected]
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2 milyon TL'nin aylık getirisi 70 bin TL’yi aştı - Resim: 1

Güncel oranlara göre, 2 milyon TL'lik birikimini 32 gün vadeli mevduatta değerlendiren yatırımcılar, bankaya göre değişmekle birlikte aylık net 52.500 TL ile 71.500 TL arasında gelir elde edebiliyor.

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2 milyon TL'nin aylık getirisi 70 bin TL’yi aştı - Resim: 2

En yüksek faiz oranı şu an için %48 ile Fibabanka tarafından sunuluyor. Bu orana göre 2 milyon TL'nin aylık net getirisi 71.539 TL düzeyinde gerçekleşiyor. Onu, %47 faizle OdeaBank ve ING izliyor.

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2 milyon TL'nin aylık getirisi 70 bin TL’yi aştı - Resim: 3

FİBABANKA

Faiz Oranı: %48

Net Kazanç: 71.539,73 TL

Vade Sonu Tutar: 2.071.539,73 TL

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2 milyon TL'nin aylık getirisi 70 bin TL’yi aştı - Resim: 4

ING 

Faiz Oranı: %47

Net Kazanç: 70.049,32 TL

Vade Sonu Tutar: 2.070.049,32 TL

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