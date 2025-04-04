2 milyon TL'nin aylık getirisi 70 bin TL’yi aştı

Güncel oranlara göre, 2 milyon TL 'lik birikimini 32 gün vadeli mevduatta değerlendiren yatırımcılar, bankaya göre değişmekle birlikte aylık net 52.500 TL ile 71.500 TL arasında gelir elde edebiliyor.

En yüksek faiz oranı şu an için %48 ile Fibabanka tarafından sunuluyor. Bu orana göre 2 milyon TL'nin aylık net getirisi 71.539 TL düzeyinde gerçekleşiyor. Onu, %47 faizle OdeaBank ve ING izliyor.