2 milyon TL'nin aylık getirisi 70 bin TL’yi aştı
TCMB’nin politika faizlerinde izlediği sıkı duruş, mevduat faiz oranlarını yukarı çekmeye devam ediyor. Tasarruf sahipleri enflasyon karşısında birikimlerini korumak için rotayı yeniden vadeli mevduata çevirirken, bankalar da yüksek faiz teklifleriyle müşteri çekme yarışına girdi.
Güncel oranlara göre, 2 milyon TL'lik birikimini 32 gün vadeli mevduatta değerlendiren yatırımcılar, bankaya göre değişmekle birlikte aylık net 52.500 TL ile 71.500 TL arasında gelir elde edebiliyor.
En yüksek faiz oranı şu an için %48 ile Fibabanka tarafından sunuluyor. Bu orana göre 2 milyon TL'nin aylık net getirisi 71.539 TL düzeyinde gerçekleşiyor. Onu, %47 faizle OdeaBank ve ING izliyor.
FİBABANKA
Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 71.539,73 TL
Vade Sonu Tutar: 2.071.539,73 TL
ING
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 70.049,32 TL
Vade Sonu Tutar: 2.070.049,32 TL