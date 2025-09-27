Google Haberler

2 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların mevduat faizlerinde güncel tablo...

Bankaların mevduat faizleri yatırımcılar için yeniden kritik bir gündem başlığı haline geldi. Bazı bankaların faiz oranları yüzde 48’e kadar yükselirken, tasarruflarını güvence altına almak isteyenler yeni oranları yakından izliyor. Peki 27 Eylül 2025 tarihi itibarıyla mevduat faizlerinde güncel tablo nasıl? 32 gün vadeli 2 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?

Merve Özçelik
2 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların mevduat faizlerinde güncel tablo... - Resim: 1

Bankaların mevduat faizleri, yatırımcıların en çok takip ettiği başlıklardan biri olmaya devam ediyor. Merkez Bankası’nın eylül ayında aldığı faiz indirimi kararının ardından bankaların faiz oranlarında da değişimler yaşandı.

1 20
2 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların mevduat faizlerinde güncel tablo... - Resim: 2

Yüzde 48’e yaklaşan faiz oranları, yatırımcıların mevduatta elde edebilecekleri getirileri yeniden araştırmaya yöneltti.

Peki, 27 Eylül 2025 tarihi itibarıyla bankaların faiz oranlarında son durum ne? 2 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte bankaların mevduat faiz oranlarında güncel tablo...

2 20
2 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların mevduat faizlerinde güncel tablo... - Resim: 3

HALKBANK

(E-Mevduat Hesabı)

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 56 bin 416 TL

Vade Sonu Tutar: 2 milyon 56 bin 416 TL

3 20
2 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların mevduat faizlerinde güncel tablo... - Resim: 4

HAYAT FİNANS

(Avantajlı Hesap)

Kâr Payı Oranı: Yüzde 41,63

Net Kazanç: 60 bin 220 TL

Vade Sonu Tutar: 2 milyon 60 bin 220 TL

4 20
2 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların mevduat faizlerinde güncel tablo... - Resim: 5

TÜRKİYE İŞ BANKASI

(Vadeli TL Hesabı)

Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 61 bin 479 TL

Vade Sonu Tutar: 2 milyon 61 bin 479 TL

5 20
2 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların mevduat faizlerinde güncel tablo... - Resim: 6

GETİR FİNANS

(Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 56 bin 760 TL

Vade Sonu Tutar: 2 milyon 56 bin 760 TL

6 20
2 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların mevduat faizlerinde güncel tablo... - Resim: 7

GARANTİ BBVA

(E-Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 62 bin 202 TL

Vade Sonu Tutar: 2 milyon 62 bin 202 TL

7 20
2 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların mevduat faizlerinde güncel tablo... - Resim: 8

ZİRAAT BANKASI

(Vadeli TL Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 62 bin 202 TL

Vade Sonu Tutar: 2 milyon 62 bin 202 TL

8 20
2 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların mevduat faizlerinde güncel tablo... - Resim: 9

DENİZBANK

(E-Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 43,5

Net Kazanç: 62 bin 926 TL

Vade Sonu Tutar: 2 milyon 62 bin 926 TL

9 20
2 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların mevduat faizlerinde güncel tablo... - Resim: 10

QNB

(E-Vadeli Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 43,75

Net Kazanç: 58 bin 541 TL

Vade Sonu Tutar: 2 milyon 58 bin 541 TL

10 20
2 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların mevduat faizlerinde güncel tablo... - Resim: 11

AKBANK

(Vadeli Hesap TL)

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 63 bin 649 TL

Vade Sonu Tutar: 2 milyon 63 bin 649 TL

11 20
2 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların mevduat faizlerinde güncel tablo... - Resim: 12

ON PLUS

(Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 44,5

Net Kazanç: 65 bin 178 TL

Vade Sonu Tutar: 2 milyon 65 bin 178 TL

12 20
2 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların mevduat faizlerinde güncel tablo... - Resim: 13

ODEA BANK

(Oksijen Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 54 bin 716 TL

Vade Sonu Tutar: 2 milyon 54 bin 716 TL

13 20
2 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların mevduat faizlerinde güncel tablo... - Resim: 14

HSBC

(Modern Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 61 bin 225 TL

Vade Sonu Tutar: 2 milyon 61 bin 225 TL

14 20
2 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların mevduat faizlerinde güncel tablo... - Resim: 15

YAPI KREDİ

(Sınırsız Hesap TL)

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 66 bin 132 TL

Vade Sonu Tutar: 2 milyon 66 bin 132 TL

15 20
2 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların mevduat faizlerinde güncel tablo... - Resim: 16

ING

(Günlük Vadeli Turuncu Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 59 bin 270 TL

Vade Sonu Tutar: 2 milyon 59 bin 270 TL

16 20
2 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların mevduat faizlerinde güncel tablo... - Resim: 17

TEB

(Marifetli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 60 bin 480 TL

Vade Sonu Tutar: 2 milyon 60 bin 480 TL

17 20
2 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların mevduat faizlerinde güncel tablo... - Resim: 18

ALTERNATİF BANK

(VOV Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 60 bin 562 TL

Vade Sonu Tutar: 2 milyon 60 bin 562 TL

18 20
2 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların mevduat faizlerinde güncel tablo... - Resim: 19

FİBABANKA

(Kiraz Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Kazanç: 61 bin 789 TL

Vade Sonu Tutar: 2 milyon 61 bin 789 TL

19 20
2 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların mevduat faizlerinde güncel tablo... - Resim: 20

ANADOLUBANK

(Renkli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Kazanç: 69 bin 435 TL

Vade Sonu Tutar: 2 milyon 69 bin 435 TL

20 20