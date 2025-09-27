2 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların mevduat faizlerinde güncel tablo...
Bankaların mevduat faizleri yatırımcılar için yeniden kritik bir gündem başlığı haline geldi. Bazı bankaların faiz oranları yüzde 48’e kadar yükselirken, tasarruflarını güvence altına almak isteyenler yeni oranları yakından izliyor. Peki 27 Eylül 2025 tarihi itibarıyla mevduat faizlerinde güncel tablo nasıl? 32 gün vadeli 2 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?
Bankaların mevduat faizleri, yatırımcıların en çok takip ettiği başlıklardan biri olmaya devam ediyor. Merkez Bankası’nın eylül ayında aldığı faiz indirimi kararının ardından bankaların faiz oranlarında da değişimler yaşandı.
Yüzde 48’e yaklaşan faiz oranları, yatırımcıların mevduatta elde edebilecekleri getirileri yeniden araştırmaya yöneltti.
Peki, 27 Eylül 2025 tarihi itibarıyla bankaların faiz oranlarında son durum ne? 2 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte bankaların mevduat faiz oranlarında güncel tablo...
HALKBANK
(E-Mevduat Hesabı)
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 56 bin 416 TL
Vade Sonu Tutar: 2 milyon 56 bin 416 TL
HAYAT FİNANS
(Avantajlı Hesap)
Kâr Payı Oranı: Yüzde 41,63
Net Kazanç: 60 bin 220 TL
Vade Sonu Tutar: 2 milyon 60 bin 220 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
(Vadeli TL Hesabı)
Faiz Oranı: Yüzde 42,5
Net Kazanç: 61 bin 479 TL
Vade Sonu Tutar: 2 milyon 61 bin 479 TL
GETİR FİNANS
(Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 56 bin 760 TL
Vade Sonu Tutar: 2 milyon 56 bin 760 TL
GARANTİ BBVA
(E-Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 62 bin 202 TL
Vade Sonu Tutar: 2 milyon 62 bin 202 TL
ZİRAAT BANKASI
(Vadeli TL Mevduat)
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 62 bin 202 TL
Vade Sonu Tutar: 2 milyon 62 bin 202 TL
DENİZBANK
(E-Mevduat)
Faiz Oranı: Yüzde 43,5
Net Kazanç: 62 bin 926 TL
Vade Sonu Tutar: 2 milyon 62 bin 926 TL
QNB
(E-Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: Yüzde 43,75
Net Kazanç: 58 bin 541 TL
Vade Sonu Tutar: 2 milyon 58 bin 541 TL
AKBANK
(Vadeli Hesap TL)
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 63 bin 649 TL
Vade Sonu Tutar: 2 milyon 63 bin 649 TL
ON PLUS
(Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 44,5
Net Kazanç: 65 bin 178 TL
Vade Sonu Tutar: 2 milyon 65 bin 178 TL
ODEA BANK
(Oksijen Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 54 bin 716 TL
Vade Sonu Tutar: 2 milyon 54 bin 716 TL
HSBC
(Modern Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 61 bin 225 TL
Vade Sonu Tutar: 2 milyon 61 bin 225 TL
YAPI KREDİ
(Sınırsız Hesap TL)
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 66 bin 132 TL
Vade Sonu Tutar: 2 milyon 66 bin 132 TL
ING
(Günlük Vadeli Turuncu Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 59 bin 270 TL
Vade Sonu Tutar: 2 milyon 59 bin 270 TL
TEB
(Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 60 bin 480 TL
Vade Sonu Tutar: 2 milyon 60 bin 480 TL
ALTERNATİF BANK
(VOV Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 60 bin 562 TL
Vade Sonu Tutar: 2 milyon 60 bin 562 TL
FİBABANKA
(Kiraz Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 61 bin 789 TL
Vade Sonu Tutar: 2 milyon 61 bin 789 TL
ANADOLUBANK
(Renkli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 69 bin 435 TL
Vade Sonu Tutar: 2 milyon 69 bin 435 TL