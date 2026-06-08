20 ayın dibinden yükseldi: Bitcoin toparlanabilecek mi?

ABD merkezli spot Bitcoin ETF'lerinden geçen hafta 1,72 milyar dolarlık çıkış gerçekleşti. Bu rakam, Nisan 2025'ten bu yana görülen en büyük haftalık çıkış olarak kayıtlara geçti.

Böylece spot ETF'lerde üst üste dördüncü haftada da çıkış yaşanırken, toplam para çıkışı 5,4 milyar dolara ulaştı.