20 ayın dibinden yükseldi: Bitcoin toparlanabilecek mi?
Kripto para piyasalarında sert düşüş sonrası toparlanma çabası dikkat çekti. Geçen hafta yüzde 18 değer kaybederek yılın en kötü haftalık performansını gösteren Bitcoin, 20 ayın dip seviyesinden yükselişe geçti. Ancak spot Bitcoin ETF'lerinde 14 ayın en büyük çıkışının yaşanması, Orta Doğu'daki gerilim ve Fed'e ilişkin faiz beklentileri piyasada temkinli görünümün sürmesine neden oluyor. Toparlanmanın kalıcı olup olmayacağı yatırımcılar tarafından takip ediliyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kripto para piyasalarında geçen haftaki sert düşüşün ardından yeni haftada sınırlı toparlanma görüldü.
Bitcoin, 20 ayın en düşük seviyelerinden yükselişe geçse de kurumsal satışlar ve jeopolitik riskler piyasalar üzerindeki baskıyı sürdürüyor.
Bitcoin, cuma günü 59 bin 125 dolara kadar gerilemesinin ardından yeni haftada 63 bin 965 dolar seviyesine kadar çıktı. Şu sıralarda ise 63 bin 308 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Dünyanın en büyük kripto para birimi, geçen hafta yaklaşık yüzde 18 değer kaybederek yılın en sert haftalık düşüşünü kaydetti.
Ancak spot ETF'lerden devam eden çıkışlar, Orta Doğu'daki gerilim ve faiz beklentilerine ilişkin belirsizlik nedeniyle kripto para piyasasında temkinli görünüm devam ediyor.
Ethereum ve altcoinlerde yükseliş görüldü
Bitcoin'deki sınırlı toparlanmaya altcoinler de eşlik etti.
Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum, yaklaşık yüzde 20'lik kaybın ardından yüzde 3,4 artışla 1.666,44 dolara yükseldi.
XRP ve Solana yüzde 1,3'er değer kazanırken, Cardano yüzde 0,4, BNB ise yüzde 1,3 yükseldi.
Memecoin tarafında Dogecoin yüzde 0,8, $TRUMP ise yüzde 2 artış kaydetti.
Bitcoin ETF'lerinde 14 ayın en büyük çıkışı
Bitcoin fiyatındaki sert düşüşte son haftalarda hızlanan kurumsal satışlar etkili oldu.
Satış baskısı özellikle spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF) yaşanan para çıkışlarıyla öne çıktı.
ABD merkezli spot Bitcoin ETF'lerinden geçen hafta 1,72 milyar dolarlık çıkış gerçekleşti. Bu rakam, Nisan 2025'ten bu yana görülen en büyük haftalık çıkış olarak kayıtlara geçti.
Böylece spot ETF'lerde üst üste dördüncü haftada da çıkış yaşanırken, toplam para çıkışı 5,4 milyar dolara ulaştı.
Kurumsal yatırımcıların satışlarında, Orta Doğu'daki savaşın piyasalara etkisi ve faiz görünümüne yönelik endişelerin risk iştahını azaltması etkili oldu.
Ayrıca yatırımcıların son dönemde kripto varlıklar yerine yapay zeka bağlantılı şirket hisselerine yöneldiği görüldü.
İran-İsrail gerilimi piyasalarda risk algısını artırıyor
Kripto para piyasasında yeni haftada toparlanma eğilimi görülse de Orta Doğu'daki gelişmeler yükselişi sınırlayan unsurlar arasında yer aldı.
İran ve İsrail arasında karşılıklı hava saldırılarının yaşanması ve bölgede askeri tansiyonun yükselmesi, yatırımcıların riskli varlıklara yaklaşımını etkiledi.
ABD ile İran arasında da son dönemde yaşanan gerilimler, barış beklentilerini zayıflatırken petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu.
Öte yandan ABD'de beklentilerin üzerinde gelen tarım dışı istihdam verisi sonrası Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceğine veya artırabileceğine ilişkin beklentiler güçlendi.
Güçlü iş gücü piyasasının Fed'e para politikasında daha fazla hareket alanı sağlayabileceği belirtilirken, yüksek faiz ortamının kripto gibi riskli varlıklar üzerinde baskı yaratabileceği değerlendiriliyor.