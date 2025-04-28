200 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık ödemesi ne kadar? İşte banka banka kredi faiz oranları ve hesaplaması...
Yaz yaklaşırken vatandaşlar hem ihtiyaçları hem de tatil masrafları için banka kredilerini araştırmaya başladı. Yatırım yapacak olanlar, eşya ya da araba alacaklar uzun zamandır faizlerin düşmesini beklerken bankalar da cazip faiz oranları ve geniş vade seçenekleri ile ihtiyaç kredilerinde yeni kampanyalar başlattı. İşte 200 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksit tutarı ve toplam geri ödemesi...
Acil nakite sıkışan ya da alışveriş öncesi nakit eksiği olan milyonlarca kişi bankaların ihtiyaç kredilerini değerlendiriyor. Kredi başvurusu yapacaklar ise piyasadaki faiz oranlarını araştırıyor.
Merkez Bankası'nın faiz artırma hamlesi ve piyasalarda yaşanan dalgalanma nedeniyle ihtiyaç kredilerine de yansırken, bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları değişiklik gösteriyor.
İşte 200 bin TL ihtiyaç kredisinini 12 ay vade ile aylık taksit tutarı ve toplam geri ödemesi...
QNB Finansbank (Yeni müşterilere özel)
Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 22.803,69 TL
Toplam Ödeme: 274.794,28 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 22.803,69 TL
Toplam Ödeme: 274.794,28 TL