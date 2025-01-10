200 bin TL'nin getirisi belli oldu! Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Mevduat faizinde son durum!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 250 baz puanlık faiz indirimi hamlesi sonrası mevduat faizi oranlarında hareketlilik beklentisi sürüyor. Uzmanlar yüzde 50'nin üzerindeki mevduat faizi oranları için son günlerin yaşandığını dile getirirken bankaların güncel faiz oranları da belli oldu. Peki 200 bin TL'lik bir mevduat hesabına hangi banka ne kadar faiz oranı veriyor? Mevduat faiziyle en çok kazanç sağlayan bankalar hangileri? İşte 200 bin TL'lik 32 gün vadeli TL mevduat işlemlerinde en çok faiz oranı sunan bankalar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz hafta politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 47,5'e çekti. Bu adım, 22 aylık sıkı para politikasının ardından gevşeme sürecinin başlangıcı olarak değerlendirilirken, bankacılık sektöründe de hareketlilik yarattı. Mevduat faiz oranlarında aşağı yönlü bir eğilim görülmeye başlandı.
Uzmanlara göre, yüzde 50’nin üzerindeki mevduat faiz oranları için son günler yaşanıyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte bankaların bilanço düzenlemelerine gitmesi ve mevduat faizlerinde daha belirgin bir düşüş yaşanması bekleniyor.
Faiz indirimi mevduatları etkiledi mi?
Bankalar, TCMB’nin faiz indirimi kararının ardından projeksiyonlarını güncellemeye başladı. Faizlerin gevşeme döngüsüne girmesiyle birlikte mevduat faiz oranlarının da uzun vadede daha düşük seviyelere çekilmesi öngörülüyor. Ekonomik aktivitenin canlanması hedeflenirken, kredi faiz oranlarının da bu süreçten etkilenmesi bekleniyor. İşte 10 Ocak 2025 itibarıyla 200 bin TL mevduata en yüksek faiz veren yapan bankalar...
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Vadeli TL Mevduat
Faiz oranı: Yüzde 38,00
Net getiri: 5 bin 997 TL
Vade sonu tutar: 205 bin 997 TL