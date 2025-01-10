200 bin TL'nin getirisi belli oldu! Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Mevduat faizinde son durum!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz hafta politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 47,5'e çekti. Bu adım, 22 aylık sıkı para politikasının ardından gevşeme sürecinin başlangıcı olarak değerlendirilirken, bankacılık sektöründe de hareketlilik yarattı. Mevduat faiz oranlarında aşağı yönlü bir eğilim görülmeye başlandı. 1 | 19

Uzmanlara göre, yüzde 50’nin üzerindeki mevduat faiz oranları için son günler yaşanıyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte bankaların bilanço düzenlemelerine gitmesi ve mevduat faizlerinde daha belirgin bir düşüş yaşanması bekleniyor. 2 | 19

Faiz indirimi mevduatları etkiledi mi? Bankalar, TCMB’nin faiz indirimi kararının ardından projeksiyonlarını güncellemeye başladı. Faizlerin gevşeme döngüsüne girmesiyle birlikte mevduat faiz oranlarının da uzun vadede daha düşük seviyelere çekilmesi öngörülüyor. Ekonomik aktivitenin canlanması hedeflenirken, kredi faiz oranlarının da bu süreçten etkilenmesi bekleniyor. İşte 10 Ocak 2025 itibarıyla 200 bin TL mevduata en yüksek faiz veren yapan bankalar... 3 | 19