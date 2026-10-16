Google Haberler

2008 krizini bilen ekonomist yatırım tercihini açıkladı: Bitcoin mi, altın mı?

2008 küresel finans krizini öngörmesiyle ünlenen ekonomist Nouriel Roubini, yatırımcılara dikkat çeken bir mesaj verdi. Küresel risklerin sürdüğünü belirten ünlü ekonomist, altın ve Bitcoin arasında tercihini yaparken yapay zeka piyasasında olası bir düzeltmeye ilişkin beklentisini de açıkladı.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
2008 krizini bilen ekonomist yatırım tercihini açıkladı: Bitcoin mi, altın mı? - Resim: 1

"Dr. Doom" (Felaket Doktoru) lakabıyla tanınan ekonomist Nouriel Roubini, Dubai'deki SuperReturn konferansı sonrası verdiği röportajda küresel ekonomi, yatırım araçları ve yapay zeka piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 

1 8
2008 krizini bilen ekonomist yatırım tercihini açıkladı: Bitcoin mi, altın mı? - Resim: 2

Roubini, yatırımcıların portföylerini farklı coğrafyalara yayması gerektiğini belirtirken altın ve Bitcoin arasında tercihini net biçimde ortaya koydu.

 

2 8
2008 krizini bilen ekonomist yatırım tercihini açıkladı: Bitcoin mi, altın mı? - Resim: 3

Bitcoin yerine altını tercih ediyor

Ekonomik, finansal ve jeopolitik riskler nedeniyle altına daha fazla yatırım yapmanın mantıklı olabileceğini söyleyen Roubini, "Geçen yıl altın yüzde 60 yükseldi, dijital altın olarak adlandırılan Bitcoin ise yüzde 5 düştü" dedi.

3 8
2008 krizini bilen ekonomist yatırım tercihini açıkladı: Bitcoin mi, altın mı? - Resim: 4

Kripto paraların yüksek fiyat dalgalanmalarına dikkat çeken Roubini, Bitcoin yerine fiziki altını tercih ettiğini söyledi. Yatırımcılara coğrafi çeşitlendirme de öneren ekonomist, Asya, Orta Doğu ve gelişmekte olan piyasaların değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

4 8
2008 krizini bilen ekonomist yatırım tercihini açıkladı: Bitcoin mi, altın mı? - Resim: 5

Yapay zeka balonu patlayacak mı?

Roubini, yapay zeka sektöründe bazı şirketlerin aşırı değerlenmiş olabileceğini ve piyasalarda düzeltme yaşanabileceğini ancak bunun küresel ekonomi için büyük bir tehdit oluşturmasını beklemediğini söyledi.

5 8
2008 krizini bilen ekonomist yatırım tercihini açıkladı: Bitcoin mi, altın mı? - Resim: 6

Teknoloji şirketlerinin, 2000 yılındaki dot-com balonuna göre daha güçlü gelir ve karlılığa sahip olduğunu belirtti. Yapay zeka , robotik, yarı iletkenler ve biyoteknoloji gibi alanların uzun vadeli büyümeyi destekleyeceğini savundu.

Teknolojik ilerlemenin sadece ABD merkezli şirketlerle sınırlı kalmayacağını belirten Roubini, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de önemli fırsatlara sahip olduğunu ifade etti. Ünlü ekonomist, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin yapay zeka yatırımlarında önemli bir konuma geldiğini söyledi.

6 8
2008 krizini bilen ekonomist yatırım tercihini açıkladı: Bitcoin mi, altın mı? - Resim: 7

Suriye ve Irak için büyüme beklentisi

Orta Doğu'nun ekonomik geleceğine de değinen Roubini, Suriye ve Irak'ı uzun vadede önemli büyüme potansiyeli taşıyan iki ülke olarak gösterdi.

Suriye'de siyasi istikrarın güçlenmesi ve Körfez ülkelerinden gelebilecek yeniden yapılanma yatırımlarının ekonomik toparlanmayı destekleyebileceğini söyledi. Irak'ın ise petrol ve enerji kaynakları sayesinde bölgesel istikrarın artmasından yararlanabileceğini belirtti.

7 8
2008 krizini bilen ekonomist yatırım tercihini açıkladı: Bitcoin mi, altın mı? - Resim: 8

Bununla birlikte artan kamu borçları, yüksek tahvil faizleri ve jeopolitik gerilimlerin risk oluşturmaya devam ettiğini hatırlattı. Roubini'ye göre borç sürdürülebilirliği ve jeopolitik riskler önemini korusa da teknolojik yeniliklerin sunduğu fırsatlar, küresel ekonominin geleceğinde daha belirleyici olabilir.

8 8
Kaynak: HABER MERKEZİ