2008 krizini bilen ekonomist yatırım tercihini açıkladı: Bitcoin mi, altın mı?

Teknoloji şirketlerinin, 2000 yılındaki dot-com balonuna göre daha güçlü gelir ve karlılığa sahip olduğunu belirtti. Yapay zeka , robotik, yarı iletkenler ve biyoteknoloji gibi alanların uzun vadeli büyümeyi destekleyeceğini savundu.

Teknolojik ilerlemenin sadece ABD merkezli şirketlerle sınırlı kalmayacağını belirten Roubini, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de önemli fırsatlara sahip olduğunu ifade etti. Ünlü ekonomist, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin yapay zeka yatırımlarında önemli bir konuma geldiğini söyledi.