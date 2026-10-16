2008 krizini bilen ekonomist yatırım tercihini açıkladı: Bitcoin mi, altın mı?
2008 küresel finans krizini öngörmesiyle ünlenen ekonomist Nouriel Roubini, yatırımcılara dikkat çeken bir mesaj verdi. Küresel risklerin sürdüğünü belirten ünlü ekonomist, altın ve Bitcoin arasında tercihini yaparken yapay zeka piyasasında olası bir düzeltmeye ilişkin beklentisini de açıkladı.
"Dr. Doom" (Felaket Doktoru) lakabıyla tanınan ekonomist Nouriel Roubini, Dubai'deki SuperReturn konferansı sonrası verdiği röportajda küresel ekonomi, yatırım araçları ve yapay zeka piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Roubini, yatırımcıların portföylerini farklı coğrafyalara yayması gerektiğini belirtirken altın ve Bitcoin arasında tercihini net biçimde ortaya koydu.
Bitcoin yerine altını tercih ediyor
Ekonomik, finansal ve jeopolitik riskler nedeniyle altına daha fazla yatırım yapmanın mantıklı olabileceğini söyleyen Roubini, "Geçen yıl altın yüzde 60 yükseldi, dijital altın olarak adlandırılan Bitcoin ise yüzde 5 düştü" dedi.
Kripto paraların yüksek fiyat dalgalanmalarına dikkat çeken Roubini, Bitcoin yerine fiziki altını tercih ettiğini söyledi. Yatırımcılara coğrafi çeşitlendirme de öneren ekonomist, Asya, Orta Doğu ve gelişmekte olan piyasaların değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Yapay zeka balonu patlayacak mı?
Roubini, yapay zeka sektöründe bazı şirketlerin aşırı değerlenmiş olabileceğini ve piyasalarda düzeltme yaşanabileceğini ancak bunun küresel ekonomi için büyük bir tehdit oluşturmasını beklemediğini söyledi.
Teknoloji şirketlerinin, 2000 yılındaki dot-com balonuna göre daha güçlü gelir ve karlılığa sahip olduğunu belirtti. Yapay zeka , robotik, yarı iletkenler ve biyoteknoloji gibi alanların uzun vadeli büyümeyi destekleyeceğini savundu.
Teknolojik ilerlemenin sadece ABD merkezli şirketlerle sınırlı kalmayacağını belirten Roubini, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de önemli fırsatlara sahip olduğunu ifade etti. Ünlü ekonomist, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin yapay zeka yatırımlarında önemli bir konuma geldiğini söyledi.
Suriye ve Irak için büyüme beklentisi
Orta Doğu'nun ekonomik geleceğine de değinen Roubini, Suriye ve Irak'ı uzun vadede önemli büyüme potansiyeli taşıyan iki ülke olarak gösterdi.
Suriye'de siyasi istikrarın güçlenmesi ve Körfez ülkelerinden gelebilecek yeniden yapılanma yatırımlarının ekonomik toparlanmayı destekleyebileceğini söyledi. Irak'ın ise petrol ve enerji kaynakları sayesinde bölgesel istikrarın artmasından yararlanabileceğini belirtti.
Bununla birlikte artan kamu borçları, yüksek tahvil faizleri ve jeopolitik gerilimlerin risk oluşturmaya devam ettiğini hatırlattı. Roubini'ye göre borç sürdürülebilirliği ve jeopolitik riskler önemini korusa da teknolojik yeniliklerin sunduğu fırsatlar, küresel ekonominin geleceğinde daha belirleyici olabilir.