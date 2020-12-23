2020’de ekonominin önemli başlıkları 2020 yılının ilk çeyreğinde, Türkiye ekonomisinde birçok alanda olduğu gibi yeni tip koronavirüs salgını ve buna karşı alınan tedbirler damga vurdu. İşte ekonomide 2020'nin en önemli başlıkları...

2019 ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2019 ithalatı yüzde 8,99 azalışla 210 milyar 394 milyon dolar oldu. 4 | 18