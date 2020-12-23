2020’de ekonominin önemli başlıkları
2020 yılının ilk çeyreğinde, Türkiye ekonomisinde birçok alanda olduğu gibi yeni tip koronavirüs salgını ve buna karşı alınan tedbirler damga vurdu. İşte ekonomide 2020'nin en önemli başlıkları...
Salgının olumsuz etkilerinin azaltılması, talep ve fiyatlarda yaşanan dalgalanmaların önüne geçilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, salgın kapsamında alınan önlemleri içeren Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'ni açıkladı.
COVID-19’la mücadele kapsamında yurt dışı uçuşlar kademeli olarak durduruldu. Pandemiyle mücadele sürecinde ciddi talep artışı yaşanan solunum cihazı, koruyucu maske, tulum, gözlük ve steril eldiven gibi ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı.
Türkiye'nin nüfusu, 2019'da bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişi oldu. Yıllık nüfus artışı binde 13,9'a geriledi.
2019 ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2019 ithalatı yüzde 8,99 azalışla 210 milyar 394 milyon dolar oldu.