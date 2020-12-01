2020'de halka açılan 7 şirketin borsa performansı
2020 yılında paylarını halka açan 7 şirketin toplam halka arz büyüklüğü yarım milyon liraya yaklaşırken bu şirketlere toplam talep ise yaklaşık 6 milyar lira oldu. İşte 2020 yılında tamamlanan halka arzlar, açılış fiyatları ve hisselerin açılışın ardından sergilediği performanslar...
2020 yılında yaşanan koronavirüs salgınına rağmen 7 şirket hisselerini halka arz etti. Son olarak Kervan Gıda'nın halka arzına 18 kata kadar taleple toplanmıştı. Böylece 2020 yılında halka arz edilen 7 şirkete gelen toplam talep 6 milyar liraya yaklaşırken bu halka arzların toplam büyüklüğü ise 447 milyon lira oldu.
İşte 2020 yılında halka arz edilen şirketler...
ARD Bilişim
Arz büyüklüğü: 39,7 milyon lira
Talep: 676 milyon lira
Dönem: Ocak
Halka arz fiyatı: 5,30 TL
İşlem görmeye başladığı tarih: 6 Şubat
Açılış fiyatı: 6,34 TL
30 Kasım kapanış fiyatı: 34,00 TL
Bayrak EBT Taban
Arz Büyüklğü: 30,4 milyon lira
Talep: 425 milyon lira
Dönem: Mayıs
Halka arz fiyatı: 3,28 TL
İşlem görmeye başladığı tarih: 3 Haziran
Açılış fiyatı: 3,60 TL
30 Kasım kapanış fiyatı: 9,52 TL