2020'de halka açılan 7 şirketin borsa performansı

2020 yılında yaşanan koronavirüs salgınına rağmen 7 şirket hisselerini halka arz etti. Son olarak Kervan Gıda'nın halka arzına 18 kata kadar taleple toplanmıştı. Böylece 2020 yılında halka arz edilen 7 şirkete gelen toplam talep 6 milyar liraya yaklaşırken bu halka arzların toplam büyüklüğü ise 447 milyon lira oldu.

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