2020'de halka açılan 8 şirketin borsa performansı
Borsa İstanbul'da bugün işlem görmeye başlayan Arzum Ev Aletleri, bu yıl halka açılan şirketlerin genelinde olduğu gibi tavanla başlangıç yaptı. 2020 yılında paylarını halka açan 8 şirketin toplam halka arz büyüklüğü neredeyse yarım milyon lirayı buluyor. İşte 2020 yılında tamamlanan halka arzlar, açılış fiyatları ve hisselerin açılışın ardından sergilediği performanslar...
2020 yılında yaşanan koronavirüs salgınına rağmen 8 şirket hisselerini halka arz etti. Son olarak Arzum Ev Aletleri'nin halka arzında 54 kata kadar taleple toplanmıştı. Böylece 2020 yılında halka arz edilen 8 şirkete gelen toplam talep 6 milyar liraya yaklaşırken bu halka arzların toplam büyüklüğü ise 460 milyon lirayı geçti. Derleyen: Hüseyin KOYUNCUOĞLU
İşte 2020 yılında halka arz edilen şirketler...
ARD Bilişim
Arz büyüklüğü: 39,7 milyon lira
Talep: 676 milyon lira
Dönem: Ocak
Halka arz fiyatı: 5,30 TL
İşlem görmeye başladığı tarih: 6 Şubat
Açılış fiyatı: 6,34 TL
24 Aralık fiyatı: 48,36 TL (Saat 12:30 itibariyle)
Bayrak EBT Taban
Arz Büyüklğü: 30,4 milyon lira
Talep: 425 milyon lira
Dönem: Mayıs
Halka arz fiyatı: 3,28 TL
İşlem görmeye başladığı tarih: 3 Haziran
Açılış fiyatı: 3,60 TL
24 Aralık fiyatı: 10,94 TL (Saat 10:30 itibariyle)