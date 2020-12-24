2020'de halka açılan 8 şirketin borsa performansı

2020 yılında yaşanan koronavirüs salgınına rağmen 8 şirket hisselerini halka arz etti. Son olarak Arzum Ev Aletleri'nin halka arzında 54 kata kadar taleple toplanmıştı. Böylece 2020 yılında halka arz edilen 8 şirkete gelen toplam talep 6 milyar liraya yaklaşırken bu halka arzların toplam büyüklüğü ise 460 milyon lirayı geçti. Derleyen: Hüseyin KOYUNCUOĞLU

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