2021'in en iyi aktarmalı uçuşlara sahip 10 havalimanı Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) 2021'in en iyi aktarmalı uçuşlara sahip havalimanlarını listeledi. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri'nden Dallas/Fort Worth (DFW) Uluslararası Havalimanı ilk sırada yer alırken, Türkiye'den İstanbul Havalimanı altıncı sırada yer aldı.

1. Dallas/Fort Worth Uluslararası Havalimanı (ABD) ABD'de Teksas eyaletinde Dallas'a 24 ve Fort Worth'a 29 km mesafedeki havalimanı yıllık 42 bin 640 aktarmalı uçuş ile ilk sırada yer alıyor. 1973'te açılan havalimanı, yolcu hacmi, kalkış ve inişler açısından dünyanın en büyük üçüncü havalimanı. Ancak “The Family Vacation Guide” tarafından yapılan bir araştırmada DFW'nin ABD'de en fazla uçuş iptali veya gecikmesi olan havalimanları arasında üçüncü sırada yer aldı. 1 | 10

2. Denver Uluslararası Havalimanı (ABD) Colorado'daki Denver Uluslararası Havalimanı, 35 bin 40 bağlantılı uçuş hizmeti sunuyor. Aynı zamanda 80'lerin popüler televizyon dizisiyle de anılan şehirdeki havalimanı COVID-19 salgınından önce 2019'da 7. sıradaydı. Duvarlarındaki fantastik resimleriyle bilinen havalimanı birçok ödülün de sahibi. 2 | 10

3. Frankfurt Havalimanı (Almanya) Almanya'nın en büyük ticari havalimanı pandemiden çok zarar gördü. 2019'da ACI sıralamasının zirvesinde yer Yolcuların bekleme sürelerini en iyi şekilde değerlendirecekleri yeşil lounge ve oyun alanlarının olduğu havalimanında NapCaps adı verilen alanlarda şekerleme yapmanız mümkün.alan havalimanı 2021'de 25 bin 36 bağlantılı uçuşla üçüncü sırada yer aldı. 3 | 10