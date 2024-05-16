2024 EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? Emekliye refah payı verilecek mi? İşte son açıklama! 4 aylık enflasyon farkı 18.70 olurken emekli ve memur maaşları için gözler temmuz ayına çevrildi. Sırada 6 aylık enflasyon verisi var. Yaklaşık 16 milyon emekli tarafından maaş zammının ne kadar olacağı merak edilirken Bakan Işıkhan'dan emekliye refah payıyla ilgili açıklama geldi. Peki, emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Emekliye refah payı var mı? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

Emekli ve memur maaş zamları için gözler temmuz ayına çevrildi. TÜİK Nisan ayı enflasyonunu 3,18 olarak açıklarken geride kalan 4 ayda toplam enflasyon yüzde 18,70 oldu. 4 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklilerin maaş hesaplamaları yapıldı. Memur ve memur emeklileri geçtiğimiz yıl yapılan toplu sözleşme zammına göre yüzde 10 artış almayı hak etti. 1 | 7

Merkez Bankası’nın 6 aylık enflasyon beklentisine göre ise SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,39 memur emeklisi zammı da yüzde 19,93 olacak. Nihai rakam için mayıs ve haziran enflasyon verisi bekleniyor. 2024 yılında memur ve memur emeklileri nisan ayı itibarıyla yüzde 13,56 zam hakkı elde etmiş oldu. 2 | 7

Emekliye refah payı verilecek mi? Merak edilen sorulardan biri de emekliye ek refah payı verilip verilmeyeceğiyle ilgili. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Temmuz ayında emekliye ekstra bir refah payı olabilir mi?" sorusuna ise "Şu an her şey için çok erken, temmuzu bekleyelim" yanıtını verdi. 3 | 7