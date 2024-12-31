2024 yılı zamları: En çok hangi ürüne ne kadar zam geldi?

1- Kira artışları 2024'te kira oranlarındaki artış yılın en çok konuşulan zamlarından biri oldu. Konut kiralarında yüzde 25’lik tavan zam uygulaması 1 Temmuz 2024'ten itibarıyla sona erdi. Kira artış oranı enflasyon rakamlarına bağlı olarak TÜFE oranında belirlendi. İşte bazı aylardaki kira zam oranları: Temmuz 2024: Yüzde 65,07 Ekim 2024: Yüzde 63,47 Kasım 2024: Yüzde 62,02 1 | 9

2- Doğal gaz zammı 1 Ağustos 2024 itibariyla konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 oranında zamlandı. Yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın satış fiyatı da yüzde 33,1 arttı. 2 | 9

3- Elektrik de zamlandı 1 Temmuz 2024 itibarıyla elektriğe de zam geldiği duyuruldu. Buna göre, mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30 oranında artışa gidildi. 3 | 9