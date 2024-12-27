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  4. 2024 yılında Steam'de en çok satanlar belli oldu: İşte zirvedeki oyunlar...

2024 yılında Steam'de en çok satanlar belli oldu: İşte zirvedeki oyunlar...

2024 yılı boyunca Steam’de, brüt gelire göre en yüksek satış rakamlarına ulaşan oyunlar belli oldu. Oyunlar elde ettikleri kazançlara göre Platin, Altın, Gümüş ve Bronz kategorilerine ayrıldı. 1 Ocak 2024 ile 15 Aralık 2024 arasındaki verilere göre, platin kategorisinde yer alan 12 oyun, 2024'ün en çok satanları olarak öne çıktı. İşte kategorilerine göre listede yer alan o oyunlar…

Baldur's Gate

1 | 19

HELLDIVERS 2

2 | 19

Black Myth: Wukong

3 | 19

Destiny 2

4 | 19