2024 yılında Steam'de en çok satanlar belli oldu: İşte zirvedeki oyunlar...
2024 yılı boyunca Steam’de, brüt gelire göre en yüksek satış rakamlarına ulaşan oyunlar belli oldu. Oyunlar elde ettikleri kazançlara göre Platin, Altın, Gümüş ve Bronz kategorilerine ayrıldı. 1 Ocak 2024 ile 15 Aralık 2024 arasındaki verilere göre, platin kategorisinde yer alan 12 oyun, 2024'ün en çok satanları olarak öne çıktı. İşte kategorilerine göre listede yer alan o oyunlar…
Baldur's Gate
1 | 19
HELLDIVERS 2
2 | 19
Black Myth: Wukong
3 | 19
Destiny 2
4 | 19