2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı! Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

Küresel ekonomi savaşlar ve krizlerle dolu, inişli çıkışlı bir yılı geride bırakmaya hazırlanırken bazı ülkeler için 2024 hiç de fena geçmedi. Pek çok ülkede enflasyon azalırken, istihdam artış gösteriyor. IMF'ye göre de 2024 yılında küresel GSYH'nin yüzde 3,2 oranında büyüyeceği öngörülüyor. 1 | 11

The Economist dergisi de, OECD ülkeleri arasında GSYH, borsa performansı, çekirdek enflasyon, işsizlik ve bütçe açığı verilerine göre 2024'ün en iyi ekonomilerini belirledi. 2 | 11

2024'te en çok enflasyonu düşürmek için mücadele eden Türkiye, 37 ülkenin sıralandığı listede 35. sırada yer aldı. 2024'ün en iyi ekonomi performansına sahip ülkeri ise şöyle sıralandı: 37. Estonya 36. Letonya 35. Türkiye 34. Finlandiya 33. Yeni Zelanda 3 | 11