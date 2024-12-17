2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı! Türkiye'nin sıralaması şaşırttı
Londra merkezli ekonomi dergisi 'The Economist', 2024'ün en iyi ekonomilerini sıraladı. Dergi ülkeleri çekirdek enflasyon, GSYİH, borsa performansı, işsizlik rakamları, bütçe açığı gibi verilere göre değerlendirirken, 37 ülkenin yer aldığı listede Türkiye'nin sıralaması şaşırttı.
Küresel ekonomi savaşlar ve krizlerle dolu, inişli çıkışlı bir yılı geride bırakmaya hazırlanırken bazı ülkeler için 2024 hiç de fena geçmedi. Pek çok ülkede enflasyon azalırken, istihdam artış gösteriyor. IMF'ye göre de 2024 yılında küresel GSYH'nin yüzde 3,2 oranında büyüyeceği öngörülüyor.
The Economist dergisi de, OECD ülkeleri arasında GSYH, borsa performansı, çekirdek enflasyon, işsizlik ve bütçe açığı verilerine göre 2024'ün en iyi ekonomilerini belirledi.
2024'te en çok enflasyonu düşürmek için mücadele eden Türkiye, 37 ülkenin sıralandığı listede 35. sırada yer aldı.
2024'ün en iyi ekonomi performansına sahip ülkeri ise şöyle sıralandı:
37. Estonya
36. Letonya
35. Türkiye
34. Finlandiya
33. Yeni Zelanda
32. Avusturya
31. İngiltere
30. Belçika
29. Slovakya
27. Macaristan