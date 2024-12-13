2025 asgari ücrette son durum! Anketler ortaya koydu: İşte çalışanların asgari ücret beklentileri...
Milyonları ilgilendiren 2025 asgari ücret zammı gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Yapılan son anketle yaş ve eğitim seviyelerine göre çalışanların asgari ücrete yönelik 2025 zammı beklentileri ortaya çıktı. Katılımcılar arasında yaş, eğitim durumu ve bölgeye göre farklılıklar dikkat çekiyor. Özellikle eğitim seviyesi düştükçe ve yaş arttıkça asgari ücret beklentisinin yükseldiği görüldü. İşte yaş, eğitim seviyesi ve yaşanılan bölge gibi demografik özellikler ile çalışanların asgari ücret beklentileri...
Türkiye’de asgari ücret, yalnızca düşük gelirli bireyleri değil, geniş bir kesimi ilgilendiren önemli bir konu. 24 Saatte İş tarafından 17 Kasım - 1 Aralık 2024 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilen ankete, Türkiye genelinden 10 bin 973 kişi katıldı. Araştırma, katılımcıların yaş, eğitim seviyesi ve yaşadıkları bölge gibi demografik özellikler üzerinden değerlendirildi.
Anket sonuçlarına göre, katılımcıların 2025 yılı için ortalama asgari ücret beklentisi 25.869 TL olarak kaydedildi.
Yaş gruplarına göre beklentiler farklılık gösterdi. 22 yaş altındaki katılımcılar 24.650 TL asgari ücret beklerken, 22-30 yaş arasındaki bireylerin beklentisi 25.723 TL, 30 yaş ve üzerindeki katılımcıların beklentisi ise 27.419 TL seviyesine ulaştı.
Eğitim düzeyine göre asgari ücret beklentisinde dikkat çeken bir eğilim gözlemlendi. Eğitim seviyesi düştükçe beklentilerin yükseldiği kaydedildi. Bölgesel farklılıklarda ise İstanbul, asgari ücret beklentisinin en yüksek olduğu şehir olarak öne çıktı. İstanbul’daki katılımcıların beklentisi, diğer bölgelerdeki katılımcılara göre yaklaşık 1.000 TL daha fazla oldu. İzmir, Ankara ve Antalya gibi büyük şehirlerde ise bu beklenti 26.236 TL seviyesinde gerçekleşti.