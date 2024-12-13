2025 asgari ücrette son durum! Anketler ortaya koydu: İşte çalışanların asgari ücret beklentileri...

Türkiye’de asgari ücret, yalnızca düşük gelirli bireyleri değil, geniş bir kesimi ilgilendiren önemli bir konu. 24 Saatte İş tarafından 17 Kasım - 1 Aralık 2024 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilen ankete, Türkiye genelinden 10 bin 973 kişi katıldı. Araştırma, katılımcıların yaş, eğitim seviyesi ve yaşadıkları bölge gibi demografik özellikler üzerinden değerlendirildi. 1 | 18

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların 2025 yılı için ortalama asgari ücret beklentisi 25.869 TL olarak kaydedildi. 2 | 18

Yaş gruplarına göre beklentiler farklılık gösterdi. 22 yaş altındaki katılımcılar 24.650 TL asgari ücret beklerken, 22-30 yaş arasındaki bireylerin beklentisi 25.723 TL, 30 yaş ve üzerindeki katılımcıların beklentisi ise 27.419 TL seviyesine ulaştı. 3 | 18