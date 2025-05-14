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2025 buğday fiyatları belli oldu mu? Arpa fiyatları ne zaman açıklanacak?

Üreticinin gözü Tarım ve Orman Bakanlığının açıklayacağı buğday ve arpa fiyatlarında... Bu yıl yaşanan zirai don olayı sonrası fiyatların ne kadar yükseltileceği merak ediliyor. Çiftçiler bir duyuru olup olmadığını kontrol etmek için "2025 buğday fiyatları belli oldu mu", "Arpa fiyatları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.

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2025 buğday fiyatları belli oldu mu? Arpa fiyatları ne zaman açıklanacak? - Resim: 1

Çiftçiler Günü'nde tarımla uğraşan yetiştiricilerin gözü buğday ve arpa fiyatlarında... Yüz binlerce çiftçi bu yıl buğday ve arpa fiyatlarının ne kadar olacağına odaklanmış durumda... Günler ilerledikçe yoğunlaşan soru ise "2025 buğday fiyatları belli oldu mu", "Arpa fiyatları ne zaman açıklanacak" şeklinde...

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2025 buğday fiyatları belli oldu mu? Arpa fiyatları ne zaman açıklanacak? - Resim: 2

Buğday ve arpa fiyatları 2025 ne zaman belli olacak?

2025 buğday ve arpa fiyatları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanmış değil. 2024 yılında buğday ve arpa fiyatları 6 Haziran'da açıklanmıştı.

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2025 buğday fiyatları belli oldu mu? Arpa fiyatları ne zaman açıklanacak? - Resim: 3

2024 yılında buğday fiyatları

2024 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından belirlenen fiyatlar şu şekildeydi:

Makarnalık buğday: Ton başına 10.000 TL

Ekmeklik buğday: Ton başına 9.250 TL

Arpa: Ton başına 7.250 TL

Kaynak: HABER MERKEZİ
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