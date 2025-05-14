2025 buğday fiyatları belli oldu mu? Arpa fiyatları ne zaman açıklanacak?
Üreticinin gözü Tarım ve Orman Bakanlığının açıklayacağı buğday ve arpa fiyatlarında... Bu yıl yaşanan zirai don olayı sonrası fiyatların ne kadar yükseltileceği merak ediliyor. Çiftçiler bir duyuru olup olmadığını kontrol etmek için "2025 buğday fiyatları belli oldu mu", "Arpa fiyatları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.
Çiftçiler Günü'nde tarımla uğraşan yetiştiricilerin gözü buğday ve arpa fiyatlarında... Yüz binlerce çiftçi bu yıl buğday ve arpa fiyatlarının ne kadar olacağına odaklanmış durumda... Günler ilerledikçe yoğunlaşan soru ise "2025 buğday fiyatları belli oldu mu", "Arpa fiyatları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
Buğday ve arpa fiyatları 2025 ne zaman belli olacak?
2025 buğday ve arpa fiyatları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanmış değil. 2024 yılında buğday ve arpa fiyatları 6 Haziran'da açıklanmıştı.
2024 yılında buğday fiyatları
2024 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından belirlenen fiyatlar şu şekildeydi:
Makarnalık buğday: Ton başına 10.000 TL
Ekmeklik buğday: Ton başına 9.250 TL
Arpa: Ton başına 7.250 TL