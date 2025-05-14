Çiftçiler Günü'nde tarımla uğraşan yetiştiricilerin gözü buğday ve arpa fiyatlarında... Yüz binlerce çiftçi bu yıl buğday ve arpa fiyatlarının ne kadar olacağına odaklanmış durumda... Günler ilerledikçe yoğunlaşan soru ise "2025 buğday fiyatları belli oldu mu", "Arpa fiyatları ne zaman açıklanacak" şeklinde...

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