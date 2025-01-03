2025 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI AÇIKLANDI: Zam oranları ve güncel maaş tablosu belli oldu!
2025 yılı emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları netleşti. TÜİK’in açıkladığı aralık ayı enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,75, memur ve memur emeklileri ise yüzde 11,54 zam alacak. En düşük memur ve emekli maaşları kaç lira oldu? Emekli ve memur maaşlarına refah payı gelecek mi? Uzmanlardan bazıları emekli maaşlarına ilişkin refah payı ile yüzde 25'i bulan bir artış tahmininde dahi bulunuyor... İşte memur ve emekli maaşına yönelik en son gelişmeler ve detaylar!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, 2024'ün ikinci altı ayına ait enflasyon farkı yüzde 15,75 olarak belirlendi. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak 2025 maaş artışlarının temelini oluşturdu. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 11,54 oranında zam alacak. Ancak milyonlarca emekli ve memur, refah payı düzenlemesiyle bu oranların artırılmasını bekliyor.
ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA KALDI
2024 Aralık ayının son günlerinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda uygulanacak asgari ücrette yüzde 30 artış kararı çıkmış, net asgari ücret 17 bin 2 TL'den 22 bin 104 TL'ye yükselmişti. Refah payı eklenip eklenmeyeceği kesinleşmeyen memur, memur emeklisi maaşı artışı asgari ücretin yaklaşık 3 kat, emekli aylıkları ise 2025 asgari ücret zammının neredeyse 2 kat aşağısında yer alıyor.
EMEKLİ, MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI İÇİN REFAH PAYI UYGULANACAK MI?
Emekliler ve memurlar, maaşlarındaki artışların enflasyon oranlarının üzerine çıkmasını talep ediyor. Hükümetin, enflasyon farklarını baz alarak ek düzenlemeler yapıp yapmayacağı ekonomi yönetiminin Ocak ayındaki toplantılarıyla netleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşına yönelik ek artışların gündemde olduğunu ifade etmişti.
2025 MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI ZAM ORANI
Memur ve memur emeklileri de 6 aylık enflasyon farkı ve yüzde 6'lık sözleşme kapsamında yapılan hesaplamalarla birlikte zam alacak. Kesinleşen verilere göre, memur ve memur emeklisi maaşlarına yüzde 11,54 zam yapılacak.