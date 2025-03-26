2025 Ramazan Bayramı’na hazırlık başladı: Bayram şekeri fiyatları cep yaktı
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, çarşı ve pazarlarda alışveriş başladı. Bayramın olmazsa olmazı şeker, çikolata ve tatlılarda fiyatlar dikkat çekti. Geçen sene 280 liraya kadar çıkan bayram şekeri fiyatlarının bu yıl 220 ile 350 lira arasında değiştiği görüldü. Çarşı-pazar cep yaksa da çikolata, lokum ve baklava gibi tatlılar da yoğun talep gördü.
Eminönü’ndeki şeker ve çikolata satıcıları, bayram geleneğinin etkisiyle şeker fiyatlarının geçen yıla göre biraz daha uygun olduğunu ancak yine de fiyatların 250 TL ile 350 TL arasında değiştiğini vurguluyor. Çikolatanın kilosu ise 550 TL'den başlıyor madlen çikolatalarda fiyat 1,250 TL'nin üzerine kadar çıkıyor.
Bayram alışverişinde sadece şeker ve çikolata değil, baklava, lokum ve drajeler gibi tatlılar da tercih ediliyor. Özellikle baklava çeşitleri, şambali, şekerpare ve tulumba tatlıları bayram sofrasının vazgeçilmezleri arasında. Baklava fiyatları da 800 TL ile 1200 TL arasında değişiyor.
Bayram şekeri fiyatları ne kadar?
2025 Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, bayram şekeri fiyatları 250 TL ile 350 TL arasında değişiyor. Özellikle ünlü markaların şekerleri, kilogram başına 350 TL’den satılıyor.
Fındıklı, meyveli lokum gibi çeşitlerin fiyatları ise 250 TL ile 360 TL arasında değişiyor. Çikolatanın kilosu 550 TL’yi buluyor. Baklava gibi tatlılar ise 600 TL’den başlayıp 1200 TL’ye kadar yükseliyor.