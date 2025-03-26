2025 Ramazan Bayramı’na hazırlık başladı: Bayram şekeri fiyatları cep yaktı

Eminönü’ndeki şeker ve çikolata satıcıları, bayram geleneğinin etkisiyle şeker fiyatlarının geçen yıla göre biraz daha uygun olduğunu ancak yine de fiyatların 250 TL ile 350 TL arasında değiştiğini vurguluyor. Çikolatanın kilosu ise 550 TL'den başlıyor madlen çikolatalarda fiyat 1,250 TL'nin üzerine kadar çıkıyor. 1 | 7

Bayram alışverişinde sadece şeker ve çikolata değil, baklava, lokum ve drajeler gibi tatlılar da tercih ediliyor. Özellikle baklava çeşitleri, şambali, şekerpare ve tulumba tatlıları bayram sofrasının vazgeçilmezleri arasında. Baklava fiyatları da 800 TL ile 1200 TL arasında değişiyor. 2 | 7

Bayram şekeri fiyatları ne kadar? 2025 Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, bayram şekeri fiyatları 250 TL ile 350 TL arasında değişiyor. Özellikle ünlü markaların şekerleri, kilogram başına 350 TL’den satılıyor. 3 | 7