2025 tablosu netleşti: İşte konut fiyatlarının en pahalı olduğu iller!
Merkez Bankası'nın 2025 yılı Aralık ayına ilişkin konut fiyat endeksi verilerini açıklamasıyla birlikte 81 ilde 4. çeyrekteki ortalama konut fiyatları da netleşmiş oldu. Türkiye genelinde ortalama konut birim fiyatı 45 bin 457 TL olurken 5 şehirdeki fiyatlar Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti. İşte ortalama konut fiyatlarının en pahalı olduğu iller..
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2025 Aralık ayına ilişkin konut fiyat endeksi (KFE) verilerini açıkladı.
Aralık ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2025'in 4. çeyreğine ilişkin ortalama konut fiyatlarında tablo netleşti.
TCMB verilerine göre 2025'in son çeyreğinde Türkiye genelinde ortalama konut birim fiyatı 45 bin 457 TL olurken 5 şehirdeki fiyatlar Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.
İşte Türkiye'de 2025'in son çeyreğinde konut fiyatlarının en pahalı olduğu 10 il...
1) MUĞLA
Muğla'da konut fiyatları metrekare başına ortalama 76 bin 698 TL oldu.
2) İSTANBUL
İstanbul'da metrekare başına ortalama konut fiyatı 74 bin 153 TL oldu.
3) ANTALYA
Antalya'da metrekare başına ortalama konut fiyatı 50 bin 379 TL oldu.
4) İZMİR
İzmir'de metrekare başına ortalama konut fiyatı 49 bin 584,5 TL oldu.
5) ÇANAKKALE
Çanakkale'de metrekare başına ortalama konut fiyatı 47 bin 222 TL oldu.
6) AYDIN
Aydın'da metrekare başına ortalama konut fiyatı 44 bin 319 TL oldu.
7) BALIKESİR
Balıkesir'de metrekare başına ortalama konut fiyatı 42 bin 755 TL oldu.
8) ANKARA
Ankara'da metrekare başına ortalama konut fiyatı 41 bin 274 TL oldu.
9) EDİRNE
Edirne'de metrekare başına ortalama konut fiyatı 41 bin 204 TL oldu.
10) BARTIN
Bartın'da metrekare başına ortalama konut fiyatı 40 bin 323 TL oldu.