2025 Ücret Tarifesi: Köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretleri ne kadar oldu?

Karayolları Genel Müdürlüğü ( KGM ), tarafından 12 Ocak 2025 Pazar günü köprü , otoyol ve tünel geçiş ücretlerinde yapılan artışlar kamuoyuyla paylaşıldı. Bu açıklamanın ardından 1915 Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü gibi önemli geçiş noktalarının yeni tarifeleri merak konusu oldu.

Özellikle özel araç sahipleri ve ticari taşımacılık yapanlar, köprü, otoyol ve tünel geçiş zamlarının nasıl yansıyacağını sorguluyor. Peki hangi köprüler için geçiş ücretleri ne kadar arttı? Yeni tarifeler hangi araç sınıflarını nasıl etkileyecek? Yeni fiyatlar hangi tarihten itibaren geçerli olacak? İşte güncel köprü, otoyol ve tünel fiyatları ve zam oranlarıyla ilgili detaylar...