2025 Ücret Tarifesi: Köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretleri ne kadar oldu?
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yeni yıl itibarıyla köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretlerinde uygulanacak zamlı tarifeyi duyurdu. Vatandaşlar, 2025 yılı için geçerli olacak güncel fiyatları araştırmaya başladı. Peki, köprü, otoyol ve tünel ücretleri ne kadar oldu? 2025 itibarıyla köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretlerine yüzde kaç zam yapıldı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün geçiş ücretleri ne kadar arttı? İşte güncel köprü, otoyol ve tünel fiyatları ve zam oranları...
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), tarafından 12 Ocak 2025 Pazar günü köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretlerinde yapılan artışlar kamuoyuyla paylaşıldı. Bu açıklamanın ardından 1915 Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü gibi önemli geçiş noktalarının yeni tarifeleri merak konusu oldu.
Özellikle özel araç sahipleri ve ticari taşımacılık yapanlar, köprü, otoyol ve tünel geçiş zamlarının nasıl yansıyacağını sorguluyor. Peki hangi köprüler için geçiş ücretleri ne kadar arttı? Yeni tarifeler hangi araç sınıflarını nasıl etkileyecek? Yeni fiyatlar hangi tarihten itibaren geçerli olacak? İşte güncel köprü, otoyol ve tünel fiyatları ve zam oranlarıyla ilgili detaylar...
Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yüzde kaç zam yapıldı?
KGM’nin açıklamasına göre, 2025 yılı itibarıyla köprü, otoyol ve tünel geçişlerinde uygulanacak zam oranları şu şekilde oldu:
• Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 1. sınıf araçlar için yüzde 15 artış.
• 15 Temmuz Şehitler Köprüsü: Yüzde 42 zam.
• Osmangazi Köprüsü: Zam oranı yüzde 42,3.
• Fatih Sultan Mehmet Köprüsü: Yüzde 42 artış.
• 1915 Çanakkale Köprüsü: Zam oranı yüzde 35.
Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri tarifesi
(13 Ocak 2025 saat 00:00’dan itibaren geçerlidir.)
• 1. Araç Sınıfı: Geçiş ücreti 795,00 TL
• 2. Araç Sınıfı: Geçiş ücreti 1.270,00 TL
• 3. Araç Sınıfı: Geçiş ücreti 1.510,00 TL
• 4. Araç Sınıfı: Geçiş ücreti 2.005,00 TL
• 5. Araç Sınıfı: Geçiş ücreti 2.530,00 TL
• 6. Araç Sınıfı: Geçiş ücreti 555,00 TL