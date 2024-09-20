2025 yılı asgari ücret, memur ve emekli maaş ücretleri ne kadar olacak?
Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlar merak edilmeye devam ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücretin 20-21 bin TL arasında olabileceğini belirterek, en düşük emekli maaşının ise 15 bin TL'ye çıkarılacağını söyledi. Erdursun, memur maaşlarına ise yüzde 10 zam yapılacağını öngördüğünü belirtti.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Habertürk canlı yayınında emekli, memur ve asgari ücret zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdursun, memur, emekli ve asgari ücret içinse 3 farklı rakam açıkladı.
Erdursun'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
IMF'nin Türkiye'ye 'Asgari ücreti yüzde 14 artırın' diye bir önerisi var. IMF, 'Hedeflenen enflasyonun altında bir artış yapın, ona göre fiyatlar artsın. Siz de enflasyon hedefinize ulaşın. Daha yüksek oranda artış yaparsanız enflasyon hedefine ulaşamazsınız' diyor... Türkiye'nin notunu belirleyen kredi derecelendirme kuruluşları da 'En fazla hedeflenen enflasyon oranında artış yapın' diyor...
Yani IMF'nin önerisine göre yüzde 14'lük bir artış yapılırsa 17 bin TL olan asgari ücret 19 bin 383 olur. Hedeflenen enflasyona göre olursa 20 bin TL olur. Benim görüşüm, asgari ücretin 20 bin TL ile 21 bin 250 TL arasında olacağını düşünüyorum. Ben bunu yapay zekaya da sordum. Yapay zeka da 24 bin ile 25 bin TL arasında olacağını söylüyor.