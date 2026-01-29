2025'in en çok kazanan içerik üreticileri belli oldu: Basit videolarla başlayıp servet sahibi oldula

İlk 10’daki isimler sadece takipçi sayılarıyla değil, aynı zamanda girişimcilik kabiliyetleri ve etkileşim oranlarıyla da dikkat çekti. Özellikle Alex Cooper ve Druski, görece daha düşük takipçi sayılarına rağmen yüksek etkileşim oranlarıyla öne çıktı.

Dünyanın en çok takip edilen fenomenlerinden biri olan Khaby Lame ise 258,5 milyon takipçisine karşın 20 milyon dolarlık gelirle listede 10’uncu sırada yer aldı.