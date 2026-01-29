2025'in en çok kazanan içerik üreticileri belli oldu: Basit videolarla başlayıp servet sahibi oldular
Çektikleri basit videolarla sosyal medyada yavaş ve istikrarlı büyüme kaydeden içerik üreticileri, bugün milyonlarca dolarlık servete ulaştı. Kamera önünde bazen basit anlatımlarla, bazen spontane gelişen olaylarla başlayan içerikler giderek daha planlı ve hedef kitlesi gözetilmiş profesyonel bir işe dönüşürken fenomenlere de parıltılı dünyanın kapısını araladı. Takipçi sayıları ile dünyaca tanınan isimler servetlerine servet katarken dünyanın en zengin 10 içerik üreticisi belli oldu. İşte Forbes'un sıralamasına göre en çok kazanan fenomenler...
Forbes, dünyanın en zengin içerik üreticilerini sıraladı. Forbes'a göre, YouTube, Instagram ve TikTok gibi platformlardaki en iyi içerik üreticileri, 2024-2025 yılları arasında toplamda tahmini 853 milyon dolar kazandı.
İçerik üreticilerinin kazancı bir yılda yüzde 18'lik artış kaydederken Mr. Beast olarak tanınan Jimmy Donaldson, 85 milyon dolarla dünyanın en zengin içerik üreticisi oldu. YouTube'un en çok aboneye sahip içerik üreticisi olan Mr. Beast, geniş kitlelere ulaşan projeleri ve kurduğu markalarla dünya çapında büyük üne kavuştu.
MrBeast'i, 56 milyon dolarlık kazancıyla Hint kökenli içerik üreticisi, motivasyon ve hikâye anlatımı videolarıyla tanınan Dhar Mann takip etti.
Jake Paul ise boks, sosyal medya ve markalaşma faaliyetleri sayesinde 50 milyon dolarlık gelir elde etti.
İlk 10’daki isimler sadece takipçi sayılarıyla değil, aynı zamanda girişimcilik kabiliyetleri ve etkileşim oranlarıyla da dikkat çekti. Özellikle Alex Cooper ve Druski, görece daha düşük takipçi sayılarına rağmen yüksek etkileşim oranlarıyla öne çıktı.
Dünyanın en çok takip edilen fenomenlerinden biri olan Khaby Lame ise 258,5 milyon takipçisine karşın 20 milyon dolarlık gelirle listede 10’uncu sırada yer aldı.
İşte dünyanın en zengin 10 içerik üreticisi
1. MrBeast - 85 milyon dolar
Toplam takipçi: 634 milyon
2. Dhar Mann - 56 milyon dolar
Toplam takipçi: 137 milyon
3. Jake Paul - 50 milyon dolar
Toplam takipçi: 79 milyon
4. Rhett ve Link - 36 milyon dolar
Toplam takipçi: 33,8 milyon
5. Alex Cooper - 32 milyon dolar
Toplam takipçi: 15 milyon
6. Charli D'Amelio - 23,5 milyon dolar
Toplam takipçi: 216 milyon
7. Matt Rife - 50 milyon dolar
Toplam takipçi: 42 milyon
8. Mark Rober - 25 milyon dolar
Toplam takipçi: 80 milyon
9. Druski - 14 milyon dolar
Toplam takipçi: 25 milyon
10. Khaby Lame - 20 milyon dolar
Toplam takipçi: 258,5 milyon