2025'in vergi yüzsüzleri açıklandı! Milyarlarca liralık borçları var
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Türkiye genelinde 50 milyon TL'nin üzerinde vergi borcu bulunan mükellefleri bir kez daha ifşa etti. Vergi dairelerinin girişlerine de asılan ve vergi yüzsüzleri olarak nitelendirilen listelerde milyarlarca liralık borç tutarları dikkat çekti. İşte 2025'in vergi yüzsüzleri...
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre, vergi dairelerinde '5 milyon lira ve üzeri' borcu olan veya kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefleri bir bir açıklamaya başladı.
İsimler listeler halinde açıklanırken, Türkiye genelindeki vergi dairelerinde de herkesin göreceği şekilde asıldı. GİB'in internet sitesinde de mükellef bilgilerini içeren listeler görüntülenebilecek.
TURKTAB ilk sırada
Sabah'tan Dilek Güngör'ün haberine göre, vergi yüzsüzleri listesinin ilk sırasında kayyum atanan Can Holding'in şirketleri bulunuyor.
Can Holding'e bağlı TURKTAB tütün mamullerinin 4 milyar TL, TURKTAB Toptan Tütün şirketinin de 1 milyar 344 milyon TL'lik vergi borcu bulunuyor.
Yine TMSF tarafından el konulan Doğa Koleji'nin bağlı olduğu Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş.'nin de 625.4 milyon TL vergi borcu var.
Listede Uzan ailesi ve şirketleri de bulunuyor. Cem Uzan'ın vergi borcu 1 milyar TL'den fazla.
Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla hapse giren Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın kayyum atanan Fame Game şirketi 750 milyon, Çiftlik Bilgi İşlem de 626 milyon TL vergi borcuyla listede.
Listede 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra firar eden Ekrem Dumanlı, Hamit Bilici, Zaman Gazetesi'nin bağlı olduğu Feza Gazetecilik'in sahiplerinden Mehmet Akif Afşar, Kaynak Holding ortaklarından Hamit Çiçek gibi isimler de yer alıyor.
Beşiktaş, Esenyurt, Şişli, Başakşehir ve Sarıyer belediyeleri ve belediye iştiraki şirketler de vergi borçları nedeniyle listede yer aldı.
Vergi yüzsüzleri listesi 5 yıl aradan sonra ilk kez geçen yıl kasım ayında açıklanmış, vergi borcu 5 milyonu geçen toplam 36 bin 806 mükellef sıralanmıştı.
Geçen yıl listenin başında yine 3 milyar lira ile Turktab Tütün yer almıştı.