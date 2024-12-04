2025'te küresel ekonomiyi neler bekliyor? Saxobank’tan çarpıcı 8 tahmin geldi
Danimarka merkezli yatırım bankası 2025'te küresel ekonomiyi bekleyen 8 kritik gelişmeyi sıraladı. Bankanın listesinde Çin ve ABD'deki gelişmeler göze çarparken, yapay zeka ile ilgili de çarpıcı bir öngörü bulunuyor. İşte Saxobank'dan 2025 yılında gerçekleşeceğini öngördüğü, dünyayı etkileyecek 8 ekonomik gelişme…
Saxobank'a göre, ekonomisi ABD'nin yaptırımları ile darbe alan Çin, 2025'te ekonomiyi canlandırmak için 50 trilyon yuanlık teşvik paketi sunacak.
Tarihin en destansı borç balonunu yaratan Çin, trilyonlarca yuan tutarındaki mali teşvik paketinin tek cevap olduğunu düşünüyor.
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın yeni dönemde ABD dolarını uçuracağı belirtiliyor.
Saxobank'ın tahminlerine göre Trump küresel finans sistemini büyük tarifelerle altüst ederken, dünya dolara alternatif bulmak için uğraşacak.
Çip üreticisi Nvidia’nın piyasa değerinin Apple'ın 2 katına çıkması bekleniyor.
Yapay zeka çipleriyle donanmış teknoloji devi Nvidia'nın 2025'te Apple'ı da sollayarak tüm zamanların en karlı şirketi olacağı tahmin ediliyor.
Saxobank 2025'te biyo-baskı teknolojisi ile insan kalbi üretileceğini belirterek, insanın ömrünü uzatma yolunda kiritik bir eşik aşılacağına dikakt çekti.