Google Haberler

2025’te mi, 2026’da mı emekli olunmalı? İşte dikkat etmeniz gerekenler

DÜNYA Gazetesi yazarı ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, son günlerin en çok merak edilen sorusu "2025’te mi, 2026’da mı emekli olayım?"a yanıt verdi. Emekli aylığı, kıdem tazminatı, gelir–gider dengesi ve oranlarını göz önünde bulunduran Erdursun, emeklilik tarihi için önemli bilgiler verdi.

Remziye Karakuş
2025’te mi, 2026’da mı emekli olunmalı? İşte dikkat etmeniz gerekenler - Resim: 1

2026’ya sarkma durumunda emekli aylığında yaklaşık %5 civarında bir fark oluşabilir.

1 10
2025’te mi, 2026’da mı emekli olunmalı? İşte dikkat etmeniz gerekenler - Resim: 2

Ancak bu fark tek başına belirleyici değildir. Kıdem tazminatı artışı, enflasyon farkı ve maaş artış oranları birlikte değerlendirilmelidir.

2 10
2025’te mi, 2026’da mı emekli olunmalı? İşte dikkat etmeniz gerekenler - Resim: 3

Yüksek brüt maaşla çalışanlar için aylık artış katsayıları, bu farkı büyük ölçüde telafi edebilir.

3 10
2025’te mi, 2026’da mı emekli olunmalı? İşte dikkat etmeniz gerekenler - Resim: 4

2026’da kıdem tazminatı tavanında en az %20 artış beklenmektedir; bu da 100.000 TL’ye kadar ek kazanç anlamına gelir.

4 10
2025’te mi, 2026’da mı emekli olunmalı? İşte dikkat etmeniz gerekenler - Resim: 5

Net maaş düzeyiniz, emeklilik sonrası gelir düşüşünü ölçmede en önemli göstergedir.

5 10
2025’te mi, 2026’da mı emekli olunmalı? İşte dikkat etmeniz gerekenler - Resim: 6

Brüt maaş tutarınız, hem emekli aylığı hesaplamasında hem de kıdem tazminatı tavanında doğrudan etkilidir.

6 10
2025’te mi, 2026’da mı emekli olunmalı? İşte dikkat etmeniz gerekenler - Resim: 7

Sistemde görünen emekli aylığınız, bugünkü rakamlarla karşılaştırılmalı; olası 2026 artışı ve farkı dikkate alınmalıdır.

7 10
2025’te mi, 2026’da mı emekli olunmalı? İşte dikkat etmeniz gerekenler - Resim: 8

Çalışma süreniz (kıdem yılınız), alacağınız toplam kıdem tazminatını belirleyen ana faktördür.

8 10
2025’te mi, 2026’da mı emekli olunmalı? İşte dikkat etmeniz gerekenler - Resim: 9

Borç ve likidite durumunuz önemlidir: kıdem tazminatı borç kapatmak için mi kullanılacak, yoksa yatırım aracı olarak mı değerlendirilecek?

9 10
2025’te mi, 2026’da mı emekli olunmalı? İşte dikkat etmeniz gerekenler - Resim: 10

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edip etmeyeceğiniz, gelir kaybı veya devam eden kazanç açısından kararı belirleyen temel unsurdur.

10 10