2025’te mi, 2026’da mı emekli olunmalı? İşte dikkat etmeniz gerekenler
DÜNYA Gazetesi yazarı ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, son günlerin en çok merak edilen sorusu "2025’te mi, 2026’da mı emekli olayım?"a yanıt verdi. Emekli aylığı, kıdem tazminatı, gelir–gider dengesi ve oranlarını göz önünde bulunduran Erdursun, emeklilik tarihi için önemli bilgiler verdi.
2026’ya sarkma durumunda emekli aylığında yaklaşık %5 civarında bir fark oluşabilir.
Ancak bu fark tek başına belirleyici değildir. Kıdem tazminatı artışı, enflasyon farkı ve maaş artış oranları birlikte değerlendirilmelidir.
Yüksek brüt maaşla çalışanlar için aylık artış katsayıları, bu farkı büyük ölçüde telafi edebilir.
2026’da kıdem tazminatı tavanında en az %20 artış beklenmektedir; bu da 100.000 TL’ye kadar ek kazanç anlamına gelir.
Net maaş düzeyiniz, emeklilik sonrası gelir düşüşünü ölçmede en önemli göstergedir.
Brüt maaş tutarınız, hem emekli aylığı hesaplamasında hem de kıdem tazminatı tavanında doğrudan etkilidir.
Sistemde görünen emekli aylığınız, bugünkü rakamlarla karşılaştırılmalı; olası 2026 artışı ve farkı dikkate alınmalıdır.
Çalışma süreniz (kıdem yılınız), alacağınız toplam kıdem tazminatını belirleyen ana faktördür.
Borç ve likidite durumunuz önemlidir: kıdem tazminatı borç kapatmak için mi kullanılacak, yoksa yatırım aracı olarak mı değerlendirilecek?
Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edip etmeyeceğiniz, gelir kaybı veya devam eden kazanç açısından kararı belirleyen temel unsurdur.