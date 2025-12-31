Google Haberler

2026 finansal takvim belli oldu: Kritik kararlar ve değerlendirme tarihleri netleşti

Türkiye ekonomisini 2026 yılı boyunca etkileyecek kritik başlıkların yer aldığı finansal takvim belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararları, enflasyon ve finansal istikrar raporları ile birlikte vergi takvimleri ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’ye yönelik değerlendirme yapacağı tarihler netleşti. İşte 2026 finansal takvimi...

Ocak - Şubat

22 Ocak: TCMB faiz kararı

23 Ocak: Fitch ve Moody’s Türkiye değerlendirmesi

2 Şubat: MTV son ödeme günü

12 Şubat: Enflasyon Raporu I

17 Şubat: Kurumlar geçici vergi

Mart - Nisan

12 Mart: TCMB faiz kararı

20–22 Mart: Ramazan Bayramı

17 Nisan: S&P Global Türkiye değerlendirmesi

22 Nisan: TCMB faiz kararı

30 Nisan: 2025 yılı kurumlar vergisi son günü

Mayıs - Haziran

14 Mayıs: Enflasyon Raporu II

18 Mayıs: Kurumlar geçici vergi

22 Mayıs: Finansal İstikrar Raporu

27-30 Mayıs: Kurban Bayramı

1 Haziran: Emlak vergisi son ödeme günü

11 Haziran: TCMB faiz kararı

Temmuz - Ağustos

17 Temmuz: Fitch Türkiye değerlendirmesi

23 Temmuz: TCMB faiz kararı

24 Temmuz: Moody’s Türkiye değerlendirmesi

31 Temmuz: MTV son ödeme günü

13 Ağustos: Enflasyon Raporu III

17 Ağustos: Kurumlar geçici vergi

Eylül - Ekim

10 Eylül: TCMB faiz kararı

16 Ekim: S&P Global Türkiye değerlendirmesi

22 Ekim: TCMB faiz kararı

Kasım - Aralık

12 Kasım: Enflasyon Raporu IV

17 Kasım: Kurumlar geçici vergi

27 Kasım: Finansal İstikrar Raporu

30 Kasım: Emlak vergisi son ödeme günü

10 Aralık: TCMB faiz kararı

