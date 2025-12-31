2026 finansal takvim belli oldu: Kritik kararlar ve değerlendirme tarihleri netleşti
Türkiye ekonomisini 2026 yılı boyunca etkileyecek kritik başlıkların yer aldığı finansal takvim belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararları, enflasyon ve finansal istikrar raporları ile birlikte vergi takvimleri ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’ye yönelik değerlendirme yapacağı tarihler netleşti. İşte 2026 finansal takvimi...
Ocak - Şubat
22 Ocak: TCMB faiz kararı
23 Ocak: Fitch ve Moody’s Türkiye değerlendirmesi
2 Şubat: MTV son ödeme günü
12 Şubat: Enflasyon Raporu I
17 Şubat: Kurumlar geçici vergi
Mart - Nisan
12 Mart: TCMB faiz kararı
20–22 Mart: Ramazan Bayramı
17 Nisan: S&P Global Türkiye değerlendirmesi
22 Nisan: TCMB faiz kararı
30 Nisan: 2025 yılı kurumlar vergisi son günü
Mayıs - Haziran
14 Mayıs: Enflasyon Raporu II
18 Mayıs: Kurumlar geçici vergi
22 Mayıs: Finansal İstikrar Raporu
27-30 Mayıs: Kurban Bayramı
1 Haziran: Emlak vergisi son ödeme günü
11 Haziran: TCMB faiz kararı
Temmuz - Ağustos
17 Temmuz: Fitch Türkiye değerlendirmesi
23 Temmuz: TCMB faiz kararı
24 Temmuz: Moody’s Türkiye değerlendirmesi
31 Temmuz: MTV son ödeme günü
13 Ağustos: Enflasyon Raporu III
17 Ağustos: Kurumlar geçici vergi
Eylül - Ekim
10 Eylül: TCMB faiz kararı
16 Ekim: S&P Global Türkiye değerlendirmesi
22 Ekim: TCMB faiz kararı
Kasım - Aralık
12 Kasım: Enflasyon Raporu IV
17 Kasım: Kurumlar geçici vergi
27 Kasım: Finansal İstikrar Raporu
30 Kasım: Emlak vergisi son ödeme günü
10 Aralık: TCMB faiz kararı