2026 memur maaş zammı belli oldu: İşte meslek meslek yeni maaşlar!
Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2026 yılının ilk 6 ayında alacağı zam netleşti. Yüzde 18,60’lık toplam zam sonrası öğretmenden doktora, polisten mühendise kadar tüm meslek gruplarının yeni maaşları belli oldu.
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2026'nın ilk 6 ayında alacağı zamlı maaşları aralık ayı enflasyonun açıklanmasıyla belli oldu.
TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verilerine göre aylık enflasyon yüzde 0,89, yıllık enflasyon ise yüzde 30,89 olarak gerçekleşti.
Böylece temmuz- aralık dönemindeki 6 aylık kümülatif enflasyon yüzde 12,2 oldu.
Aralık enflasyonun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklisinin zam oranında etkili olan 6 aylık enflasyon farkı da netleşmiş oldu.
Memurların enflasyon farkı yüzde 6,85 olarak oluştu. Buna 2026 yılının ilk 6 ayı için yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, toplam zam oranı yüzde 18,60 oldu.
Ayrıca memura 1000 lira seyyanen artış da yapıldı.
Böylece, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 61 bin 890 liraya, en düşük memur emekli aylığı 22 bin 671 liradan 27 bin 772 liraya yükseldi.
Peki yüzde 18,60'lık maaş zammı eklendiğinde hangi memur ne kadar zam alacak?
İşte meslek meslek net zamlı maaşlar...
* Memur (Üniveriste Mezunu) 9/1 - 64 bin 397 lira
* Şube Müdürü 1/4 - 94 bin 384 lira
* Uzman Öğretmen 1/4 - 81 bin 219 lira
* Öğretmen 1/4 - 73 bin 368 lira
* Başkomiser 3/1 - 89 bin 214 lira
* Polis Memuru 8/1 - 81 bin 617 lira
* Uzman Doktor 1/4 - 150 bin 426 lira
* Hemşire (Ünivesite mezunu) 5/1 - 74 bin 770 lira
* Mühendis 1/4 - 96 bin 211 lira
* Teknisyen (Lise mezunu) 11/1 - 66 bin 870 lira
* Profesör 1/4 - 135 bin 89 lira
* Araştırma Görevlisi 7/1 - 90 bin 568 TL
* Vaiz 1/4 - 76 bin 653 lira
* Avukat 1/4 - 90 bin lira