2026 yılında asgari ücret ne kadar olacak? İşte olası zam tablosu...
Milyonlarca çalışan gözünü ocak ayında açıklanacak yeni asgari ücrete çevirdi. Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi 2026 asgari ücretine ilişkin zam senaryoları şekillenmeye başladı. Peki asgari 2026 yılında asgari ücrete yüzde 20, 25, 30, 35 veya 40 zam gelirse yeni ücret ne kadar olur? İşte olası zam senaryoları ile 2026 asgari ücreti...
Milyonlarca emekçi açlık sınırının altında kalan asgari ücretle geçim mücadelesi verirken, gözler ocak ayında açıklanacak zamma çevrildi.
2026 için geçerli olacak asgari için ise çalışmalar başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ele almak için 21 Ekim'de toplanacak. Bakanlığın ev sahipliğindeki toplantıda, taraflar aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve işleyişiyle ilgili görüş alışverişinde bulunacak.
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Ancak 2026'ya sayılı günler kala yeni asgari ücret üzerinde olası senaryolar oluşmaya başladı.
Geçen yıl asgari ücrete ilişkin zam tahmini tutan ABD'li banka JPMorgan 2026 yılı asgari ücretinin yüzde 20 artırılacağını tahmin ettiğini açıklamıştı. Dünya Gazetesi yazarı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun da 2026 yılı için asgari ücret tahmini paylaşmış ve 26-27 bin lira bandına işaret etmişti.
Net asgari ücret 2025 yılında yüzde 30 zamla 17 bin 2 liradan 22 bin 104 liraya çıkarılmıştı. Peki asgari 2026 yılında asgari ücrete yüzde 20, 25, 30, 35 veya 40 zam gelirse yeni ücret ne kadar olacak?
İşte olası zam oranlarıyla 2026 asgari ücreti...
Yüzde 20 zam yapılırsa olası 2026 asgari ücreti: 26 bin 524 lira
Yüzde 25 zam yapılırsa olası 2026 asgari ücreti: 27 bin 630 lira
Yüzde 30 zam yapılırsa olası 2026 asgari ücreti: 28 bin 735 lira
Yüzde 35 zam yapılırsa olası 2026 asgari ücreti: 29 bin 840 lira
Yüzde 40 zam yapılırsa olası 2026 asgari ücreti: 30 bin 945 lira