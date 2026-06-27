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2026'nın kazandıran ve kaybettiren yatırımları belli oldu

Yılın ilk yarısı yatırım dünyasında ezberleri bozdu. Rekor kazanç sağlayanlar da vardı beklentileri boşa çıkaranlar da. bazı yatırım tercihleri servet kazandırırken, yıllardır 'güvenli liman' olarak bilinen varlıklar yatırımcılarını üzdü. İşte 2026'nın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren yatırımları.

Mutluhan Yıldız
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2026'nın kazandıran ve kaybettiren yatırımları belli oldu - Resim: 1

2026'nın ilk altı ayında küresel piyasalarda yatırımcıların yüzünü en çok yapay zeka temalı hisseler güldürdü.

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2026'nın kazandıran ve kaybettiren yatırımları belli oldu - Resim: 2

Özellikle yapay zeka veri merkezlerinde kullanılan bellek çiplerini üreten şirketler olağanüstü getiriler sağlarken, güvenli liman olarak görülen altın ve kripto para piyasasının lideri Bitcoin ise beklentilerin altında kaldı.

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2026'nın kazandıran ve kaybettiren yatırımları belli oldu - Resim: 3

Yapay zeka rallisi teknoloji hisselerini uçurdu

Yapay zekâ altyapısına yönelik talebin hızla artmasıyla birlikte bellek ve depolama teknolojileri üreten şirketlerin hisseleri sert yükseldi. SanDisk hisseleri yılın ilk yarısında yüzde 850'nin üzerinde değer kazanırken, Western Digital, Micron Technology ve Seagate Technology hisseleri de üç katın üzerinde yükseliş kaydetti.

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2026'nın kazandıran ve kaybettiren yatırımları belli oldu - Resim: 4

Aynı dönemde Intel, Dell, AMD ve Applied Materials gibi teknoloji şirketleri de yüzde 150 ila yüzde 280 arasında prim yaptı.

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2026'nın kazandıran ve kaybettiren yatırımları belli oldu - Resim: 5

Asya borsaları öne çıktı

Yapay zekâ yatırımlarının etkisi yalnızca ABD ile sınırlı kalmadı. Güney Kore'nin KOSPI endeksi yaklaşık iki katına çıkarken, Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yüzde 40 yükseldi. MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi de yaklaşık yüzde 27 değer kazandı.

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2026'nın kazandıran ve kaybettiren yatırımları belli oldu - Resim: 6

Avrupa'da ise FTSE 100 yüzde 7, CAC 40 yüzde 5 ve DAX yüzde 2 yükselirken, Hindistan ve Hong Kong borsaları yılı negatif bölgede geçirdi.

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2026'nın kazandıran ve kaybettiren yatırımları belli oldu - Resim: 7

Altın ve Bitcoin beklentileri karşılayamadı

Jeopolitik gerilimlere rağmen güvenli liman talebinden beklenen desteği alamayan altın, ocak ayında gördüğü rekor seviyeden yaklaşık yüzde 28 geriledi. Yüksek faiz oranları ve tahvil getirilerindeki artış yatırımcıların altına ilgisini azalttı.

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2026'nın kazandıran ve kaybettiren yatırımları belli oldu - Resim: 8

Bitcoin de yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 28 değer kaybederek yılın en zayıf performans gösteren yatırım araçlarından biri oldu.

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2026'nın kazandıran ve kaybettiren yatırımları belli oldu - Resim: 9

Savunma hisselerinde ivme kaybı

2025 yılında güçlü yükseliş yaşayan savunma sanayi şirketleri ise bu yıl hız kesti. Artan savunma harcamalarının büyük ölçüde fiyatlara yansımasıyla birlikte yatırımcı ilgisi farklı sektörlere yöneldi. Buna karşılık İngiltere'de birleşme ve satın alma işlemleri borsaya destek veren gelişmeler arasında yer aldı.

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