2026'nın kazandıran ve kaybettiren yatırımları belli oldu
Yılın ilk yarısı yatırım dünyasında ezberleri bozdu. Rekor kazanç sağlayanlar da vardı beklentileri boşa çıkaranlar da. bazı yatırım tercihleri servet kazandırırken, yıllardır 'güvenli liman' olarak bilinen varlıklar yatırımcılarını üzdü. İşte 2026'nın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren yatırımları.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
2026'nın ilk altı ayında küresel piyasalarda yatırımcıların yüzünü en çok yapay zeka temalı hisseler güldürdü.
Özellikle yapay zeka veri merkezlerinde kullanılan bellek çiplerini üreten şirketler olağanüstü getiriler sağlarken, güvenli liman olarak görülen altın ve kripto para piyasasının lideri Bitcoin ise beklentilerin altında kaldı.
Yapay zeka rallisi teknoloji hisselerini uçurdu
Yapay zekâ altyapısına yönelik talebin hızla artmasıyla birlikte bellek ve depolama teknolojileri üreten şirketlerin hisseleri sert yükseldi. SanDisk hisseleri yılın ilk yarısında yüzde 850'nin üzerinde değer kazanırken, Western Digital, Micron Technology ve Seagate Technology hisseleri de üç katın üzerinde yükseliş kaydetti.
Aynı dönemde Intel, Dell, AMD ve Applied Materials gibi teknoloji şirketleri de yüzde 150 ila yüzde 280 arasında prim yaptı.
Asya borsaları öne çıktı
Yapay zekâ yatırımlarının etkisi yalnızca ABD ile sınırlı kalmadı. Güney Kore'nin KOSPI endeksi yaklaşık iki katına çıkarken, Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yüzde 40 yükseldi. MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi de yaklaşık yüzde 27 değer kazandı.
Avrupa'da ise FTSE 100 yüzde 7, CAC 40 yüzde 5 ve DAX yüzde 2 yükselirken, Hindistan ve Hong Kong borsaları yılı negatif bölgede geçirdi.
Altın ve Bitcoin beklentileri karşılayamadı
Jeopolitik gerilimlere rağmen güvenli liman talebinden beklenen desteği alamayan altın, ocak ayında gördüğü rekor seviyeden yaklaşık yüzde 28 geriledi. Yüksek faiz oranları ve tahvil getirilerindeki artış yatırımcıların altına ilgisini azalttı.
Bitcoin de yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 28 değer kaybederek yılın en zayıf performans gösteren yatırım araçlarından biri oldu.
Savunma hisselerinde ivme kaybı
2025 yılında güçlü yükseliş yaşayan savunma sanayi şirketleri ise bu yıl hız kesti. Artan savunma harcamalarının büyük ölçüde fiyatlara yansımasıyla birlikte yatırımcı ilgisi farklı sektörlere yöneldi. Buna karşılık İngiltere'de birleşme ve satın alma işlemleri borsaya destek veren gelişmeler arasında yer aldı.