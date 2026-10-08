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2027 asgari ücret zammı için 5 farklı hesaplama! İşte masadaki rakamlar

2027 asgari ücret zammı için enflasyon tahminlerine dayalı 5 farklı senaryo ortaya çıktı. Halen net 28 bin 75 TL olan asgari ücretin, zam oranına göre 35 bin 936 TL ile 36 bin 608 TL arasında değişebileceği hesaplandı. İşte yeni asgari ücret için öne çıkan tahminler ve zam tutarları.

Giray Topçular
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2027 asgari ücret zammı için 5 farklı hesaplama! İşte masadaki rakamlar - Resim: 1

Milyonlarca çalışanın beklediği 2027 asgari ücret görüşmeleri öncesinde ilk hesaplamalar şekillenmeye başladı. 

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2027 asgari ücret zammı için 5 farklı hesaplama! İşte masadaki rakamlar - Resim: 2

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından ekonomi yönetimi ve piyasa katılımcılarının yıl sonu beklentileri üzerinden olası zam oranları hesaplandı.

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2027 asgari ücret zammı için 5 farklı hesaplama! İşte masadaki rakamlar - Resim: 3

Beş farklı senaryoda artış oranları yüzde 28 ile yüzde 30,39 arasında değişirken, çalışanların maaşlarına yansıyabilecek net zam tutarları da ortaya çıktı.

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2027 asgari ücret zammı için 5 farklı hesaplama! İşte masadaki rakamlar - Resim: 4

TÜİK verilerine göre eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 29,73, yılın ilk dokuz aylık dönemindeki enflasyon ise yüzde 24,32 oldu.

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2027 asgari ücret zammı için 5 farklı hesaplama! İşte masadaki rakamlar - Resim: 5

2027 yılı asgari ücretine ilişkin hesaplamalarda Merkez Bankası, Orta Vadeli Program (OVP) ve piyasa katılımcılarının enflasyon beklentileri esas alındı.

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2027 asgari ücret zammı için 5 farklı hesaplama! İşte masadaki rakamlar - Resim: 6

Olası zam oranlarının belirlenmesinde enflasyonun yanı sıra çalışanların alım gücünün korunması ve refah payına ilişkin değerlendirmelerin de etkili olması bekleniyor.

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2027 asgari ücret zammı için 5 farklı hesaplama! İşte masadaki rakamlar - Resim: 7

Mevcut net 28 bin 75 TL üzerinden yapılan hesaplamalarda en düşük ve en yüksek zam senaryoları arasında 672 TL fark bulunuyor.

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2027 asgari ücret zammı için 5 farklı hesaplama! İşte masadaki rakamlar - Resim: 8

Merkez Bankası enflasyon tahmini
Zam oranı: Yüzde 28
Net asgari ücret: 35.936 TL
Net zam tutarı: 7.861 TL

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2027 asgari ücret zammı için 5 farklı hesaplama! İşte masadaki rakamlar - Resim: 9

Orta Vadeli Program (OVP) tahmini
Zam oranı: Yüzde 28,4
Net asgari ücret: 36.049 TL
Net zam tutarı: 7.973 TL

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2027 asgari ücret zammı için 5 farklı hesaplama! İşte masadaki rakamlar - Resim: 10

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi
Zam oranı: Yüzde 29,61
Net asgari ücret: 36.389 TL
Net zam tutarı: 8.313 TL

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2027 asgari ücret zammı için 5 farklı hesaplama! İşte masadaki rakamlar - Resim: 11

AA Finans Beklenti Anketi
Zam oranı: Yüzde 29,66
Net asgari ücret: 36.403 TL
Net zam tutarı: 8.327 TL

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2027 asgari ücret zammı için 5 farklı hesaplama! İşte masadaki rakamlar - Resim: 12

Finansal Kurumlar Birliği tahmini
Zam oranı: Yüzde 30,39
Net asgari ücret: 36.608 TL
Net zam tutarı: 8.532 TL

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2027 asgari ücret zammı için 5 farklı hesaplama! İşte masadaki rakamlar - Resim: 13

Beş hesaplama arasında en yüksek artış, Finansal Kurumlar Birliğinin yüzde 30,39'luk enflasyon tahminine dayanan senaryoda ortaya çıktı.

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2027 asgari ücret zammı için 5 farklı hesaplama! İşte masadaki rakamlar - Resim: 14

Bu oranın asgari ücrete uygulanması halinde net maaş 36 bin 608 TL'ye, çalışanların eline geçecek aylık zam tutarı ise 8 bin 532 TL'ye ulaşacak.

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2027 asgari ücret zammı için 5 farklı hesaplama! İşte masadaki rakamlar - Resim: 15

En düşük senaryoda ise yüzde 28 artışla net asgari ücretin 35 bin 936 TL olması hesaplanıyor.

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2027 asgari ücret zammı için 5 farklı hesaplama! İşte masadaki rakamlar - Resim: 16

Söz konusu rakamlar kesinleşmiş zam oranlarını değil, farklı enflasyon beklentileri üzerinden hazırlanan olası ücret hesaplamalarını gösteriyor.

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2027 asgari ücret zammı için 5 farklı hesaplama! İşte masadaki rakamlar - Resim: 17

2027 yılında uygulanacak asgari ücreti, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirleyecek.

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2027 asgari ücret zammı için 5 farklı hesaplama! İşte masadaki rakamlar - Resim: 18

Komisyonun ilk toplantısını Aralık 2026'nın ilk haftasında yapması planlanıyor.

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2027 asgari ücret zammı için 5 farklı hesaplama! İşte masadaki rakamlar - Resim: 19

Tarafların yürüteceği zam pazarlığının ardından yeni asgari ücretin aralık ayının son günlerinde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

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2027 asgari ücret zammı için 5 farklı hesaplama! İşte masadaki rakamlar - Resim: 20

Nihai rakamın belirlenmesinde enflasyon beklentilerinin yanı sıra alım gücü ve refah payına ilişkin değerlendirmeler de etkili olacak.

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