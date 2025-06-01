21. Cazibe Bölgesi ilan edilmişti! Sivas’taki Demirağ OSB’de 12 fabrika üretime geçti: Hedef 22 bin istihdam

Sivas 'ta binlerce kişiye istihdam sağlaması hedeflenen ve şehrin üretim potansiyelini artırması beklenen Demirağ Organize Sanayi Bölgesi 'ndeki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ın onayıyla 21. Cazibe Bölgesi statüsüne alınan bölgede, altyapı ve inşaat faaliyetleri önemli ölçüde tamamlandı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, bölgede incelemelerde bulunarak üretimde olan tesisleri ziyaret etti ve işçilerle bir araya geldi. İnşaatı büyük ölçüde tamamlanan idari binada da incelemelerde bulunan Vali Şimşek, yakında yapımına başlanacak 112 Acil ve itfaiye hizmet binalarının planlandığı alanları da gezdi.