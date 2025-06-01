21. Cazibe Bölgesi ilan edilmişti! Sivas’taki Demirağ OSB’de 12 fabrika üretime geçti: Hedef 22 bin istihdam
Sivas’ta üretim ve istihdamın merkezi haline gelmesi beklenen Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırımlar tüm hızıyla sürüyor. 6. Bölge teşviklerinden yararlanan OSB’de altyapı çalışmaları yüzde 97 oranında tamamlandı. Şu an 12 fabrikanın faaliyette olduğu bölgede, 37 fabrikanın inşaatı devam ediyor. Vali Yılmaz Şimşek, "Orta vadede 5 bin, uzun vadede 22 bin kişiye istihdam sağlanacak" ifadelerini kullanırken bölgede 500 konutluk sosyal konut projesinin de planlandığını açıkladı.
Sivas'ta binlerce kişiye istihdam sağlaması hedeflenen ve şehrin üretim potansiyelini artırması beklenen Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla 21. Cazibe Bölgesi statüsüne alınan bölgede, altyapı ve inşaat faaliyetleri önemli ölçüde tamamlandı.
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, bölgede incelemelerde bulunarak üretimde olan tesisleri ziyaret etti ve işçilerle bir araya geldi. İnşaatı büyük ölçüde tamamlanan idari binada da incelemelerde bulunan Vali Şimşek, yakında yapımına başlanacak 112 Acil ve itfaiye hizmet binalarının planlandığı alanları da gezdi.
Vali Şimşek, altyapı çalışmalarının geldiği noktaya ilişkin, "Alt yapı yüzde 97 oranında tamamlandı" ifadelerini kullandı. Telekomünikasyon, elektrik ve kanalizasyon sistemlerinin tamamlandığını aktaran Şimşek, üst yapı kapsamında yürütülen yol çalışmalarının da bitirildiğini belirtti.
Demirağ OSB’de halihazırda 12 fabrikanın faaliyette olduğunu dile getiren Şimşek, "37 fabrikanın inşaatı sürüyor. Mevcut istihdam 1.850 kişi. Orta vadede bu sayının 5 bine, uzun vadede ise 22 bine ulaşması hedefleniyor" dedi.