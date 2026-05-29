23 şubesini kapatan fast food zinciri iflasın eşiğinden döndü
İngiltere’nin sağlıklı fast food konseptiyle tanınan zincirlerinden Leon, aylar süren mali krizin ardından yeniden ayağa kalktı. Şirket, 23 şubesini kapatıp kapsamlı bir yeniden yapılanmaya giderken iflas sürecinden çıkmayı başardı. Ancak yüzlerce çalışanı etkileyen dönüşüm, İngiltere’deki restoran sektöründeki krizin boyutunu da gözler önüne serdi.
İngiltere merkezli fast food zinciri Leon, geçtiğimiz yıl başlattığı yeniden yapılanma sürecini tamamlayarak yönetim sürecinden çıkmayı başardı. Şirketin alacaklılarla yaptığı gönüllü yeniden yapılandırma anlaşmasının onaylanmasının ardından faaliyetlerini sürdürme kararı aldığı açıklandı.
Leon’un yeniden yapılanma planı kapsamında zarar eden çok sayıda şube kapatıldı. Şirket, bu süreç sonunda İngiltere genelinde 43 restoranla faaliyetlerine devam etme kararı aldı.
Yeniden yapılanma sürecinin en dikkat çekici adımı ise 23 restoranın kapatılması oldu. Şirket yönetimi, özellikle düşük performans gösteren ve zarar eden şubelerin faaliyetlerine son verdi.
Kaç kişinin işini kaybettiği resmi olarak açıklanmasa da daha önceki raporlarda yüzlerce çalışanın bu süreçten etkilenebileceği belirtilmişti. Leon’un bazı çalışanları için rakip zincir Pret A Manger ile iş başvurusu desteği sağladığı ifade edildi.
Leon’un kurucu ortaklarından John Vincent, şirketi yeniden satın aldıktan sonra yaklaşık 2,5 milyon sterlinlik yatırım yaparak toparlanma sürecini başlattı.
Vincent, markayı eski kimliğine döndürmek istediğini belirterek sağlıklı ve doğal fast food anlayışına yeniden ağırlık vereceklerini açıkladı. Şirketin son yıllarda yüksek kalorili ürünlere yönelmesinin marka kimliğine zarar verdiği yönünde eleştiriler yapılmıştı.
Leon’un yaşadığı kriz, İngiltere’de restoran sektörünün karşı karşıya olduğu ekonomik sorunların son örneklerinden biri olarak görülüyor.
Artan vergiler, yükselen işletme maliyetleri, uzaktan çalışma nedeniyle şehir merkezlerindeki müşteri sayısının azalması ve tüketici harcamalarındaki yavaşlama birçok zinciri zor durumda bırakıyor. Şirket yönetimi, özellikle vergi yüklerinin sektör üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu savunuyor.
Leon yönetimi şimdi menüyü yenilemek, çalışan eğitimlerini artırmak ve markayı yeniden büyüme sürecine sokmak için hazırlık yapıyor.