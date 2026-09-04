24 ilde 660 arsa satışında son gün, Ankara ve Antalya arsaları açık artırmada
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın 24 ilde 660 arsayı kapsayan büyük müzayedesinde son güne girildi. Bugünkü oturum Ankara, Antalya, Eskişehir ve Kayseri için yapılırken satışlarda yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade seçeneği sunuluyor.
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın Türkiye genelinde 24 ili kapsayan 660 arsalık satış programında son oturum başladı. Üç güne yayılan açık artırmaların 4 Eylül ayağında Ankara, Antalya, Eskişehir ve Kayseri’deki taşınmazlar satışa sunuluyor.
Programda İstanbul, İzmir, Balıkesir, Samsun ve Ankara gibi yüksek adetli illerin yanı sıra yalnızca bir arsanın satışa çıkarıldığı kentler de bulunuyor. Taşınmazların kullanım niteliği ise konut, ticaret, tarım ve plansız alan gibi farklı kategorilere ayrılıyor.
Toplam 660 arsa satış programına alındı
Satış programı 24 ilde toplam 660 taşınmazı kapsıyor. Arsa sayısında en yüksek pay 126 adetle Balıkesir’e aitken Ankara 122, Samsun 88, Antalya 72 ve İzmir 62 taşınmazla öne çıkıyor.
Dağılım, satışın belirli birkaç büyükşehre sıkışmadığını gösteriyor. Program Marmara’dan Ege’ye, Akdeniz’den Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya kadar geniş bir coğrafyaya yayılıyor.
Bugün son oturum yapılıyor
Müzayedenin 2 Eylül’de başlayan ilk bölümünde Marmara ve Ege ağırlıklı iller satışa çıktı. 3 Eylül’de ise ağırlık Güneydoğu, Doğu Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz’deki bazı illere kaydı.
4 Eylül’deki son oturum Ankara, Antalya, Eskişehir ve Kayseri arsalarını kapsıyor. Açık artırma saat 10.30 itibarıyla başladı.
En fazla arsa Balıkesir’de
Listede en yüksek arsa sayısı Balıkesir’de bulunuyor. Kentte toplam 126 taşınmaz satış programına alındı.
Balıkesir’i 122 arsayla Ankara ve 88 arsayla Samsun takip ediyor. Bu üç il tek başına toplam listenin önemli bölümünü oluşturuyor.
Ankara’da 122 arsa var
Bugünkü son oturumun en büyük bölümlerinden birini Ankara oluşturuyor. Başkentte 122 farklı taşınmaz açık artırma programında yer alıyor.
Ankara’nın yüksek adetle öne çıkması, son gün oturumunun toplam satış programı açısından en kritik bölümlerden biri olmasını sağlıyor.
Samsun’da 88 taşınmaz satışta
Samsun, 88 arsayla listede üçüncü sırada bulunuyor. Kentteki taşınmazların önemli bölümü konut ve farklı imar kullanım kararlarına sahip alanlardan oluşuyor.
Karadeniz bölgesinde satış programının en yoğun olduğu il açık ara Samsun oldu.
Antalya’da 72 arsa için son oturum
Antalya’da toplam 72 arsa satış listesinde bulunuyor. Bu arsalar bugünkü 4 Eylül oturumunda açık artırmaya çıkarılıyor.
Turizm ve konut talebinin yüksek olduğu kentteki taşınmazlar, listenin yatırımcı ilgisi açısından en dikkat çeken bölümlerinden birini oluşturuyor.
İzmir’de 62 arsa bulunuyor
İzmir’de toplam 62 taşınmaz satış programına dahil edildi. Kent, arsa sayısı bakımından listenin en üst sıralarında yer alıyor. İzmir arsalarının açık artırması 2 Eylül’deki ilk oturum kapsamında gerçekleştirildi.
İstanbul’da 38 arsa satışa çıktı
İstanbul’da toplam 38 taşınmaz listeye girdi. Arsalar Arnavutköy, Çatalca ve Eyüpsultan ilçelerinde bulunuyor.
Listede konut alanlarının yanı sıra tarım alanı, günübirlik tesis alanı ve plansız alan niteliğindeki taşınmazlar da yer alıyor. İstanbul’daki taşınmazların büyüklükleri ve muhammen bedelleri önemli farklılıklar gösteriyor.
Aydın ve Erzincan da öne çıkıyor
Aydın’da 25, Erzincan’da ise 26 arsa satış listesinde bulunuyor. Bu iki kent, büyükşehirler dışındaki en yüksek adetli satış grupları arasında yer alıyor.
Özellikle çok sayıda parselin tek bir programda satışa çıkarılması, yerel yatırımcıların yanı sıra farklı illerden alıcıların da ilgisini artırabilecek bir tablo oluşturuyor.
Eskişehir’de 19, Batman ve Mersin’de 17’şer arsa var
Eskişehir’de 19 arsa bulunurken Batman ve Mersin’de 17’şer taşınmaz satış programına alındı. Eskişehir arsaları bugünkü son gün oturumunda satışa çıkarken Batman ve Mersin için açık artırmalar 3 Eylül’de gerçekleştirildi.
Muğla ve Çanakkale de listede
Muğla’da 14, Çanakkale’de ise 10 taşınmaz bulunuyor. Her iki kent de turizm, kıyı yerleşimleri ve arazi değerleri nedeniyle yatırımcıların yakından izlediği bölgeler arasında yer alıyor.
Bu nedenle arsa sayıları daha düşük olsa da satış programındaki ekonomik ağırlıkları yalnızca adet üzerinden değerlendirilmiyor.
Kayseri ve Kırklareli’nde beşer arsa
Kayseri ve Kırklareli’nde beşer taşınmaz açık artırma listesine girdi. Kayseri arsaları bugünkü son oturumda satışa sunuluyor.
Kırklareli’nde ise Demirköy ilçesindeki Limanköy bölgesi öne çıkıyor. Resmî listede konut, park, yol ve tarımsal niteliği korunacak alan gibi farklı kullanım kararları bulunuyor.
Yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade uygulanıyor
Resmî satış listesinde vadeli alımlarda yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade seçeneği yer alıyor. Vadeli satışlarda kanuni faiz uygulanıyor.
Taşınmazlar KDV’den muaf biçimde açık artırmayla satışa sunuluyor. Satış şartları ve taşınmaz bazındaki özel hükümler ise her parsel için ayrıca kontrol edilmesi gereken unsurlar arasında bulunuyor.
Salondan ve internetten katılım mümkün
Müzayedeler Ankara’daki Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası üzerinden gerçekleştiriliyor. İnternet üzerinden de açık artırmaya katılım sağlanabiliyor.
Bugünkü son oturumla birlikte üç günlük 660 arsalık satış takvimi tamamlanacak. Katılımcıların arsanın imar durumunu, yüzölçümünü, muhammen bedelini ve özel satış şartlarını teklif vermeden önce ayrı ayrı incelemesi gerekiyor.