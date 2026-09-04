24 ilde 660 arsa satışında son gün, Ankara ve Antalya arsaları açık artırmada

Muğla ve Çanakkale de listede





Muğla’da 14, Çanakkale’de ise 10 taşınmaz bulunuyor. Her iki kent de turizm, kıyı yerleşimleri ve arazi değerleri nedeniyle yatırımcıların yakından izlediği bölgeler arasında yer alıyor.

Bu nedenle arsa sayıları daha düşük olsa da satış programındaki ekonomik ağırlıkları yalnızca adet üzerinden değerlendirilmiyor.