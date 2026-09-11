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25 bin kişinin hesabına bugün 217 milyon TL yatırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına yönelik düzenleme kapsamında 25 bin 99 vatandaşa toplam 217,2 milyon lira fark ödemesinin bugün yapılacağını açıkladı. Düzenlemeyle bazı aylıklar artırılırken 15 Temmuz gazilerine de ilk kez aylık bağlandı.

Giray Topçular
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25 bin kişinin hesabına bugün 217 milyon TL yatırılacak - Resim: 1

Şehit yakınları ve gazilere yönelik aylık ve bakım ücretlerinde önemli değişiklikler hayata geçirildi. 

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25 bin kişinin hesabına bugün 217 milyon TL yatırılacak - Resim: 2

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlemenin kapsamını ve bugün hesaplara yatırılacak ödemelerin ayrıntılarını paylaştı.

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25 bin kişinin hesabına bugün 217 milyon TL yatırılacak - Resim: 3

Işıkhan, düzenleme kapsamındaki 25 bin 99 vatandaş için 217,2 milyon liranın bugün yatırılacağını bildirdi.

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25 bin kişinin hesabına bugün 217 milyon TL yatırılacak - Resim: 4

Bakan Işıkhan'ın açıklamasına göre, şehitlerin anne ve babalarına ödenen aylıklar net asgari ücret seviyesine yükseltildi.

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25 bin kişinin hesabına bugün 217 milyon TL yatırılacak - Resim: 5

Bakım ücretlerinde ise yüzde 25 artış yapıldı.

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25 bin kişinin hesabına bugün 217 milyon TL yatırılacak - Resim: 6

Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki erbaş ve erler ile güvenlik korucuları, asker ve polis öğrencileri ve sivil vatandaşların hak sahiplerinin aylıkları da artırıldı.

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25 bin kişinin hesabına bugün 217 milyon TL yatırılacak - Resim: 7

Ayrıca 684 sayılı KHK kapsamında terör eylemleri nedeniyle yaralananlara bağlanan aylıklarda artış sağlandı.

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25 bin kişinin hesabına bugün 217 milyon TL yatırılacak - Resim: 8

Düzenlemeyle birlikte daha önce aylık almayan 15 Temmuz gazilerine ilk defa aylık bağlandı. Bu kapsamda oluşan fark ödemeleri de bugün hesaplara yatırılacak.

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25 bin kişinin hesabına bugün 217 milyon TL yatırılacak - Resim: 9

Mevcut aylık hesaplarına fark ödemeleri aktarılacak. İlk kez aylık bağlanan 15 Temmuz gazilerinin ödemeleri ise ek ödeme hesaplarına yatırılacak.

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25 bin kişinin hesabına bugün 217 milyon TL yatırılacak - Resim: 10

Böylece şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarını kapsayan düzenleme kapsamında 25 bin 99 kişiye toplam 217,2 milyon liralık ödeme yapılmış olacak.

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