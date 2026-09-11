25 bin kişinin hesabına bugün 217 milyon TL yatırılacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına yönelik düzenleme kapsamında 25 bin 99 vatandaşa toplam 217,2 milyon lira fark ödemesinin bugün yapılacağını açıkladı. Düzenlemeyle bazı aylıklar artırılırken 15 Temmuz gazilerine de ilk kez aylık bağlandı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Şehit yakınları ve gazilere yönelik aylık ve bakım ücretlerinde önemli değişiklikler hayata geçirildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlemenin kapsamını ve bugün hesaplara yatırılacak ödemelerin ayrıntılarını paylaştı.
Işıkhan, düzenleme kapsamındaki 25 bin 99 vatandaş için 217,2 milyon liranın bugün yatırılacağını bildirdi.
Bakan Işıkhan'ın açıklamasına göre, şehitlerin anne ve babalarına ödenen aylıklar net asgari ücret seviyesine yükseltildi.
Bakım ücretlerinde ise yüzde 25 artış yapıldı.
Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki erbaş ve erler ile güvenlik korucuları, asker ve polis öğrencileri ve sivil vatandaşların hak sahiplerinin aylıkları da artırıldı.
Ayrıca 684 sayılı KHK kapsamında terör eylemleri nedeniyle yaralananlara bağlanan aylıklarda artış sağlandı.
Düzenlemeyle birlikte daha önce aylık almayan 15 Temmuz gazilerine ilk defa aylık bağlandı. Bu kapsamda oluşan fark ödemeleri de bugün hesaplara yatırılacak.
Mevcut aylık hesaplarına fark ödemeleri aktarılacak. İlk kez aylık bağlanan 15 Temmuz gazilerinin ödemeleri ise ek ödeme hesaplarına yatırılacak.
Böylece şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarını kapsayan düzenleme kapsamında 25 bin 99 kişiye toplam 217,2 milyon liralık ödeme yapılmış olacak.