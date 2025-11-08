250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu
Bankaların mevduat faizleri yatırımcılar için yeniden kritik bir gündem başlığı haline geldi. Bazı bankaların faiz oranları yüzde 49'a kadar yükselirken, tasarruflarını güvence altına almak isteyenler yeni oranları yakından izliyor. Peki 8 Kasım 2025 tarihi itibarıyla mevduat faizlerinde güncel tablo nasıl? 32 gün vadeli 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?
HSBC
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 8136 TL
Vade Sonu Tutar: 258.136 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 7956 TL
Vade Sonu Tutar: 257.956 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 7956 TL
Vade Sonu Tutar: 257.956 TL
VAKIFBANK
Faiz Oranı: Yüzde 43.5
Net Kazanç: 7865 TL
Vade Sonu Tutar: 257.865 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 7594 TL
Vade Sonu Tutar: 257.594 T
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 42.75
Net Kazanç: 7730 TL
Vade Sonu Tutar: 257.730 TL
ŞEKERBANK
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 7413 TL
Vade Sonu Tutar: 257.413 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 7413 TL
Vade Sonu Tutar: 257.413 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 7232 TL
Vade Sonu Tutar: 257.232 TL
TURKISHBANK
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 6871 TL
Vade Sonu Tutar: 256.871 TL
ICBC TURKEY
Faiz Oranı: Yüzde 37,00
Net Kazanç: 6690 TL
Vade Sonu Tutar: 256.690 TL
ENPARA (QNB Finansbank Dijital)
Faiz Oranı: Yüzde 34
Net Kazanç: 6147 TL
Vade Sonu Tutar: 256.147 TL
BURGAN BANK
Faiz Oranı: Yüzde 49
Net Kazanç: 8860 TL
Vade Sonu Tutar: 258.860 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 34
Net Kazanç: 7452 TL
Vade Sonu Tutar: 257.452 TL
ANADOLUBANK
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 8679 TL
Vade Sonu Tutar: 258.679 TL
ONBANK
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 8498 TL
Vade Sonu Tutar: 258.498 TL
ALTERNATİFBANK
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 8498 TL
Vade Sonu Tutar: 258.498 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 8317 TL
Vade Sonu Tutar: 258.317 TL
ING BANK
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 8317 TL
Vade Sonu Tutar: 258.317 TL
QNB
Faiz Oranı: Yüzde 45.75
Net Kazanç: 8272 TL
Vade Sonu Tutar: 258.272 TL
ODEA BANK
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 8136 TL
Vade Sonu Tutar: 258.136 TL
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 8136 TL
Vade Sonu Tutar: 258.136 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 8136 TL
Vade Sonu Tutar: 258.136 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 7323 TL
Vade Sonu Tutar: 257.323 TL